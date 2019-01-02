Petistas criticam decreto de Bolsonaro que reajusta salário mínimo

Presidente Jair Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Líderes petistas têm criticado o presidente Jair Bolsonaro por causa do reajuste do salário mínimo decretado na última terça-feira (1º) logo após a posse presidencial. Apesar de o Congresso ter aprovado um reajuste até o patamar de R$ 1.006, o decreto estabeleceu o novo salário mínimo em R$ 998 - anteriormente eram R$ 954.

"Isso faz muita diferença para quem ganha pouco!", escreveu no Twitter Gleisi Hoffmann, presidente do PT, em referência ao valor decretado ser menor que o aprovado pelo Congresso.

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O candidato derrotado à Presidência da República Fernando Haddad ironizou: "Povo começou a se libertar do socialismo: salário mínimo previsto de R$ 1.006 foi fixado em R$ 998. Sem coitadismo. Selva!", publicou em sua conta do Twitter.

A conta oficial do PT na rede social também criticou Bolsonaro e definiu o decreto como algo "contra o povo brasileiro e a democracia", além de destacar a política de valorização real do salário mínimo como "uma das principais políticas de distribuição de renda".

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