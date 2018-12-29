Petistas capixabas viajam para passar réveillon 'com Lula'

Imagem de grupo de apoiadores de Lula que também acamparam em Curitiba em maio deste ano Crédito: Maurino Fidelis de Oliveira | Arquivo

Um ônibus com 43 militantes e simpatizantes do PT parte neste sábado (29) de Vitória em direção a Curitiba, no Paraná. Eles não têm nos planos começar 2019 pulando ondas ou assistindo à queima de fogos em alguma praia. A programação do grupo será a mesma que a de vários outros de diversas regiões do Brasil: comemorar o Réveillon ao lado da Superintendência da Polícia Federal onde o ex-presidente Lula (PT) cumpre pena por lavagem de dinheiro e corrupção.

A partida será às 7 horas. A chegada está prevista para as 8 horas do dia seguinte, a tempo do "bom dia a Lula", a saudação matinal gritada diariamente pelos apoiadores acampados próximos à Superintendência da PF no Paraná desde a prisão de Lula, em abril.

Entre os que sairão do Espírito Santo para uma viagem de mais de 24 horas de ônibus está o secretário de mobilização do PT capixaba, Perly Cipriano, de 75 anos. É a segunda vez que ele vai encarar a estrada para prestar solidariedade ao amigo, com quem contribuiu para a fundação do PT, na década de 1980.

"É uma organização de voluntários do PT, não é do partido. Procuramos quem topava ir. Quem podia pagar, pagava. Quem podia pagar a metade, pagava a metade. Para quem não podia pagar e queria ir, foi feita uma campanha com os demais petistas para arrecadar dinheiro", contou Perly. A passagem de ida e volta, com refeições no acampamento, custou R$ 400.

O petista histórico gosta de começar o ano com o pé na areia. Como dessa vez será diferente, tratou de antecipar seus pedidos para 2019. Entre eles, votos de sucesso para os netos e o de liberdade de Lula. Perly vai vender livros no acampamento. A renda será revertida para o sustento da base petista ao lado da PF.

Os participantes da excursão dormem em acampamentos ou alojamentos da região. O retorno dos capixabas será no dia 2 de janeiro.