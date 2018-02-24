Perícia acha evidências de destruição de dados na Odebrecht

A PF identificou que informações foram deliberadamente destruídas por meio de um comando de informática Crédito: Reprodução | Sindicato dos Delegados da Polícia Federal

A perícia da Polícia Federal encontrou "evidências de destruição de dados" ao analisar os sistemas de propinas da Odebrecht. O laudo foi entregue à Operação Lava Jato nesta sexta-feira (23) após verificar 11 discos rígidos e dois pendrives.

Segundo o relatório, houve destruição de dados "por volta de 22 de junho de 2015 às 14:13:39". Em 19 de junho daquele ano, o empreiteiro Marcelo Odebrecht havia sido preso pela Lava Jato na Operação Erga Omnes.

O alvo da perícia foram o Drousys, sistema de informática para comunicação do setor de propinas da empreiteira, e o MyWebDay, software desenvolvido pela empreiteira para gerenciar contabilidade paralela. Os sistemas eram ligados ao Setor de Operações Estruturadas, o departamento da propinas da empreiteira.

A PF identificou que informações foram deliberadamente destruídas por meio de um comando de informática, cuja principal funcionalidade é sobrescrever arquivos com dados aleatórios, de modo destruir o conteúdo dos arquivos, com objetivo de impedir a leitura dos dados previamente existentes ou recuperação por meio de ferramentas forenses. No laudo, os peritos afirmam que existem arquivos de histórico de conexões remotas, em data/hora próximo ao evento de destruição de dados, contendo registros de acesso oriundos com endereço IP.

Cabe informar que eventual solicitação judicial pelos registros históricos de alocação de endereços IP nas datas e horários indicados, junto à operadora de telecomunicações, poderá indicar o responsável pelas conexões registradas e, por consequência, responsável pela destruição dos arquivos, indica a Polícia Federal.

Em delação premiada, o Marcelo Odebrecht havia confessado que ordenou, em 2014, após a deflagração da Lava Jato, a transferência de toda estrutura física do Setor de Operações Estruturadas para a República Dominicana.

Também em sua delação, o ex-chefe do departamento de propinas da Odebrecht Hilberto Mascarenhas relatou que jogou seu computador no mar de Miami após a deflagração da operação.

Ao juiz Moro, a PF afirmou que foram identificados 842 arquivos, de um total de 1.912.667 arquivos, correspondendo a 0,043%, que apresentam não conformidades. A perícia achou 607 divergências nos discos 1 e 4, um total de 230 nos discos 5 a 9 e outras cinco nos discos 10, 11 e no pendrive 01.

No trecho em que analisa o My Web Day, o relatório aponta que a quantidade de informações contida nos relatórios disponibilizados permitiu aos peritos terem um entendimento a respeito do controle exercido sobre os pagamentos extra contábeis que a Odebrecht realizou a diversos beneficiados.

A sofisticação e nível de detalhamento que constam dos relatórios revelaram uma gestão profissional e minuciosa dos desembolsos efetuados pelo chamado Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht, afirmam os peritos.