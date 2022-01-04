Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ataque virtual

Perfil em rede social do presidente da Assembleia do ES sofre invasão

As alterações no perfil de Erick Musso, no Twitter, ocorreram na tarde desta terça-feira (04), mas foram identificadas e retiradas em cerca de meia hora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2022 às 16:22

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 16:22

Invasão perfil Erick Musso
Ataque ao perfil Erick Musso no Twitter Crédito: Divulgação
O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), Erick Musso (Republicanos), teve o perfil no Twitter invadido na tarde desta terça-feira (04). O ataque foi confirmado pela assessoria de imprensa do parlamentar.
“O perfil no Twitter do presidente da Ales, Erick Musso, sofreu um ataque hacker, mas a equipe de comunicação do presidente do Legislativo estadual já conseguiu solucionar o problema”, disse a nota.
O ataque, que chegou a ser alertado em redes sociais por alguns seguidores de Musso, foi solucionado em menos de meia hora, quando o perfil do presidente da Assembleia Legislativa voltou ao normal.
Não há informações sobre os motivos do ataque.
musso
Perfil foi restabelecido em meia hora Crédito: Twitter

Veja Também

Servidores da Assembleia do ES não vão receber abono

O que esperar da corrida eleitoral para o governo do ES em 2022

Eleições: o ano de 2022 começou há mais tempo no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES Erick Musso
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cuscuz de tapioca com coco: confira receita fácil e rápida de fazer
Imagem de destaque
Motor em Pauta #2: entenda o aquecimento do mercado de carros usados e o potencial dos híbridos leves
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados