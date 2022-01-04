Perfil em rede social do presidente da Assembleia do ES sofre invasão

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), Erick Musso (Republicanos), teve o perfil no Twitter invadido na tarde desta terça-feira (04). O ataque foi confirmado pela assessoria de imprensa do parlamentar.
“O perfil no Twitter do presidente da Ales, Erick Musso, sofreu um ataque hacker, mas a equipe de comunicação do presidente do Legislativo estadual já conseguiu solucionar o problema”, disse a nota.
O ataque, que chegou a ser alertado em redes sociais por alguns seguidores de Musso, foi solucionado em menos de meia hora, quando o perfil do presidente da Assembleia Legislativa voltou ao normal.
Não há informações sobre os motivos do ataque.