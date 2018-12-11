Penas da Lava Jato superam 2,6 mil anos de prisão

Em quatro anos, a Operaçãoobteve 226 condenações cujas penas somadas superam 2,6 mil anos de prisão, aponta balanço apresentado durante o seminário Combate à Corrupção: Avaliação e Perspectivasdade Combate àdo. As investigações almejam o ressarcimento de quase R$ 12 bilhões aos cofres públicos e, até o momento, R$ 1,9 bilhão já foi recuperado e R$ 1,3 bilhões, repatriado.