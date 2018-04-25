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No STF

PEN desiste de ação para barrar prisão em segunda instância

Partido recuou de medida cautelar que havia movido no Supremo e que era vista como benéfica a Lula

Publicado em 25 de Abril de 2018 às 17:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2018 às 17:23
O Partido Ecológico Nacional (PEN) informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) na tarde desta quarta-feira (25) que desistiu do pedido de medida cautelar para barrar a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Para a sigla, o pedido  que poderia beneficiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), preso e condenado no âmbito da Operação Lava Jato , é inoportuno diante da atual conjuntura política.
A possibilidade de prisão após condenação em segunda instância é considerada um dos pilares da Operação Lava Jato.
Lula: ação do PEN era vista como medida que poderia beneficiar petista Crédito: THIAGO BERNARDES/FRAMEPHOTO/AE
Então capitaneada pelo advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida e Castro, o Kakay, a ofensiva jurídica do PEN para barrar a execução provisória de pena repercutiu no mundo político e foi interpretada como uma manobra para salvar Lula.
Depois da repercussão do episódio, o PEN  que se intitula um partido de direita  trocou o seu time de advogados, pediu para suspender a tramitação do processo e agora informou que desistiu do pedido.
O autor entende que não há a presença de pressupostos legais autorizativos do deferimento da medida cautelar, conforme parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR). Na verdade, o pedido é inoportuno na atual quadra dos acontecimentos, alega o partido ao STF, em petição protocolada nesta quarta-feira.
O PEN solicita ao relator da ação, ministro Marco Aurélio Mello, a desistência do pedido, tendo em vista a ausência de pressupostos legais.
Segundo o partido, uma eventual mudança de entendimento do STF sobre a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, representa um perigo que pode violar o princípio da segurança jurídica. Em sua manifestação, o PEN destaca parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR), que alega que não há fato novo que justifique uma mudança na jurisprudência do Supremo sobre o assunto.
PAUTA
Na última quinta-feira (19), o ministro Marco Aurélio Mello pediu que seja incluída na pauta do plenário da Corte uma ação do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) que quer barrar a possibilidade de prisão após a condenação em segunda instância.
Na prática, o pedido de Marco Aurélio Mello aumenta a pressão sobre a presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia, responsável por definir a pauta das sessões plenárias do Supremo.Cármen resiste a pautar outras duas ações  ajuizadas pelo PEN e pela OAB  que tratam do mesmo tema.

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