Pelo Twitter, Jair Bolsonaro anuncia oficialmente Moro como ministro

Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/TV Globo

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) anunciou oficialmente na manhã desta quinta-feira, 1º, que o juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, aceitou o convite para assumir Ministério da Justiça e Segurança Pública. Na quarta-feira, a colunista a colunista Sonia Racy, do Estado, antecipou a informação de que o magistrado aceitaria a Pasta.

Moro disse ter sido motivado pela perspectiva de "implementar uma forte agenda anticorrupção e anticrime organizado". Confira a nota oficial do magistrado.

"Fui convidado pelo Sr. Presidente eleito para ser nomeado Ministro da Justiça e da Segurança Pública na proxima gestão. Após reunião pessoal na qual foram discutidas políticas para a pasta, aceitei o honrado convite. Fiz com certo pesar pois terei que abandonar 22 anos de magistratura. No entanto, a pespectiva de implementar uma forte agenda anticorrupção e anticrime organizado, com respeito à Constituição, à lei e aos direitos, levaram-me a tomar esta decisão.