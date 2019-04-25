Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mudanças na Lei Rouanet

Peças e musicais são autossustentáveis, diz ministro da Cidadania

Osmar Terra, ministro da cidadania defendeu as mudanças que o governo fez na lei

Publicado em 24 de Abril de 2019 às 22:18

Publicado em 

24 abr 2019 às 22:18
Osmar Terra, Ministro da Cidadania Crédito: Divulgação
O ministro da Cidadania, Osmar Terra, afirmou nesta quarta-feira (24) que "o mercado cultural brasileiro é muito maior do que a Lei Rouanet".
Terra defendeu as mudanças que o governo fez na lei. A instrução normativa foi publicada no Diário Oficial nesta quarta.
Entre as alterações, está a redução do teto de captação de R$ 60 milhões para R$ 1 milhão por projeto. As empresas proponentes poderão apresentar diferentes projetos, mas limitados a um total de R$ 10 milhões.
"Parece que sem incentivo não vai funcionar nada, que vai acabar o mercado cultural. Não vai", disse o ministro, durante audiência pública na Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados.
"Boa parte das peças de teatro e dos eventos musicais são autossustentáveis", acrescentou.
Segundo o ministro, atualmente cerca de 90% dos projetos que recebem recursos no âmbito dessa legislação captam menos de R$ 1 milhão.
Terra afirmou ainda que festas populares –como Carnaval, Réveillon, Paixão de Cristo, festas juninas e eventos natalinos– estarão fora do novo limite do projeto. Também haverá exceções para museus, orquestras e para ações de restauração de patrimônios tombados.
De acordo com Osmar Terra, as novas normativas da lei Rouanet foram feitas para "democratizar" a política cultural do país.
"Vamos enfrentar a concentração de recursos nas mãos de poucos", disse Terra. Estamos procurando realmente democratizar. Não diminuímos um centavo do poder de captação."
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados