PEC para regular prisão de réu condenado em 2ª instância ganha força

Plenário da Câmara dos Deputados Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

O deputado Alex Manente (PPS-SP) superou 171 assinaturas necessárias e protocolou nesta terça-feira, 27, a proposta que inclui na Constituição a possibilidade de prisão de réu condenado em segunda instância. A proposta teve o apoio, em sua maioria, de parlamentares do PSDB, DEM, MDB, PSB e PDT, além de aliados tradicionais do governo Michel Temer, como PP, PSD, PTB, PR, e PRB.

Manente conseguiu 190 assinaturas após o juiz federal Sérgio Moro, que conduz a Lava Jato na primeira instância, defender, em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, a aprovação da emenda. Na noite desta segunda-feira, 26, eram 50. As assinaturas terão de ser validadas pela Secretaria-Geral da Mesa. Isso (o comentário de Moro) deu um impulso nas assinaturas, disse.

A proposta de emenda à Constituição (PEC) propõe a substituição do artigo da Constituição em que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória por ninguém será considerado culpado até a confirmação de sentença penal condenatória em grau de recurso. Para Manente, a última possibilidade de reversão de mérito da condenação é a segunda instância, não tribunais superiores.

Em 2016, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por 6 votos a 5, a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, mas o tema pode ser revisto pela Corte.

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