Paulo Hartung vai integrar conselho consultivo do CNJ

Governador Paulo Hartung homenageia, com a comenda Jerônimo Monteiro, o presidente do STF, Dias Toffoli Crédito: Leonardo Duarte/Secom

O governador Paulo Hartung (sem partido) vai integrar o conselho consultivo do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O convite, de acordo com a coluna "Expresso", no site Revista Época, foi feito pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, que também preside o CNJ, nesta segunda-feira (10). O governador, que estará na planície - sem mandato - a partir do ano que vem, aceitou o convite. De acordo com a assessoria do ex-emedebista, ele deve passar a atuar no órgão já em janeiro.

Toffoli foi homenageado por Hartung no Palácio Anchieta com a comenda Jerônimo Monteiro, ainda nesta sexta pela manhã. À tarde, os dois estiveram lado a lado em solenidade no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).

SEM REMUNERAÇÃO

O conselho consultivo foi criado em 2009, por meio da lei n. 11.364, de 2006, e tem o objetivo de reunir representantes da sociedade para auxiliar o CNJ em pesquisas para o aperfeiçoamento da Justiça e a elaboração de políticas judiciárias.

Os consultores têm mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos uma única vez. Eles não têm direito à remuneração, mas recebem diárias e passagens aéreas necessárias ao desempenho de suas atividades junto ao conselho consultivo.

A partir de sua posse, os consultores ficam proibidos de firmar contratos ou estabelecer acordos de cooperação e intercâmbio, de caráter oneroso, com o Conselho Nacional de Justiça ou com o Departamento de Pesquisas Judiciárias.