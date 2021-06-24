Paulo Hartung: Brasil precisa de governo de transição em 2022

Ex-governador do ES Paulo Hartung em entrevista ao Manhattan Connection Crédito: Reprodução TV Cultura

"A minha ideia é que a mensagem é de um governo de transição, que abra mão da reeleição para dar um sinal de coesão. Uma espécie de governo de pós-guerra. Pandemia, recessão econômica, escândalos de corrupção, que a gente superasse isso enquanto nação, estabelecendo de maneira programática uma ação que fizesse a ponte e colocasse o país de novo em um rumo democrático e também evoluindo, o que nunca conseguiu na história, na transformação do grande potencial que tem e nas oportunidades para a sua gente, principalmente, os jovens, que estão de novo sem esperança no futuro do nosso país", afirmou.

Para o ex-governador, atual presidente-executivo da Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), além de ter o compromisso com a democracia, esse governo precisaria estabelecer um programa mínimo, com o desenvolvimento de um bom mecanismo de transferência de renda, com o combate aos crimes na Amazônia, com cuidados com a educação básica e com a possibilidade de concessões para evolução da infraestrutura, para contribuir com a geração de empregos.

Sem citar os nomes do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e do ex-presidente Lula (PT), Hartung afirmou ainda que a polarização com base no populismo, "seja ele de que matiz se encontre, é uma polarização sempre difícil de ser enfrentada na história humana". Acrescentou, porém, que vê interesse na sociedade brasileira em buscar um novo caminho. Para além da demanda da população, disse, também há uma "avenida", "muitos nomes", para uma terceira via.

"O que eu prescrevo é que esses nomes busquem um ponto de convergência. Não dá para fragmentar as forças como aconteceu no Peru, agora, e como aconteceu no Brasil em 2018", disse.