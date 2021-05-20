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Elogios entre ex-presidentes

FHC diz que votaria em Lula em 2° turno contra Bolsonaro

Pelas redes sociais, Lula retribuiu o comentário de FHC e afirmou que sempre teve uma "disputa civilizada" com o tucano, com quem disputou duas eleições

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 17:44

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 mai 2021 às 17:44
Lula e FHC, ex-presidentes da República
Lula e FHC, ex-presidentes da República Crédito: Reprodução Facebook Lula
 O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) elogiou Fernando Henrique Cardoso (PSDB) após entrevista do tucano ao programa Conversa com Bial, da TV Globo.
Na ocasião, após criticar o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente FHC (1995-2002) disse que, entre o petista e o militar reformado, votaria no primeiro nas eleições presidenciais do ano que vem, avaliando que Lula (2003-2010) é um "democrata" que respeita as instituições republicanas.
Pelas redes sociais, Lula disse que gostou da entrevista de FHC a Pedro Bial e que sempre teve uma "disputa civilizada" com o tucano, com quem disputou duas eleições presidenciais, em 1994 e 1998, perdendo ambas.
"Fico feliz que ele tenha dito que votaria em mim e eu faria o mesmo se fosse o contrário. Ele sempre foi um intelectual e sabe que não dá para inventar uma candidatura."
Com "inventar uma candidatura", Lula se referia ao fato de FHC ter dito que se faz necessária a existência de uma frente contra "quem está ganhando" - no caso, tanto Lula como Bolsonaro, que lideram as últimas pesquisas de intenção de voto.

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Ainda sim, FHC afirmou que gostaria de "votar com tranquilidade" contra a reeleição de Bolsonaro e que, caso não apareça um candidato forte de terceira via em 2022, votaria no petista.
"Ele faz uma ponte aí. E, em certas circunstâncias, é melhor ter a ponte do que alguém que derrube pontes", afirmou FHC, dizendo que o petista é "uma pessoa curiosa" que "olha para os que mais precisam" e que também "gosta dos que não precisam".
"Como pessoa, o Lula é sagaz. Desde que o conheci, fiquei admirado com a capacidade que ele tinha. Ele percebe na hora, e ele muda na hora também. Ele é rápido. Ele não precisa ler, ele percebe", disse em outro momento da entrevista.
Segundo pesquisa Datafolha divulgada na última quarta-feira (12), Lula lidera a corrida eleitoral em 2022, marcando 41% das intenções de voto no primeiro turno, contra 23% de Bolsonaro.
O ex-juiz Sergio Moro aparece como terceiro colocado, com 7%. Ciro Gomes (PDT-CE), antigo aliado de Lula e hoje crítico ao ex-presidente, marca 6%. Representante tucano, o governador de São Paulo, João Doria, aparece na sexta colocação, com 3% das intenções de voto.

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