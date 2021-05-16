Para FHC, com morte de Covas, perdem o PSDB e a prefeitura de São Paulo

Fernando Henrique Cardoso ressaltou que a morte de Bruno Covas é uma perda para o PSDB, partido do qual é uma das lideranças

"Com a morte de Bruno Covas, SP perde um bom prefeito e o PSDB um bom quadro. Lamento pela perda tão jovem de uma vida, pela família e por todos nós que o respeitávamos e o tínhamos como um grande quadro político", publicou FHC em seu perfil no Twitter.