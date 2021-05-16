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Para FHC, com morte de Covas, perdem o PSDB e a prefeitura de São Paulo

O ex-presidente lamentou a morte registrada neste domingo, após o prefeito paulistano lutar contra o câncer por pouco mais de um ano

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 20:17

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 mai 2021 às 20:17
Fernando Henrique Cardoso
Fernando Henrique Cardoso ressaltou que a morte de Bruno Covas é uma perda para o PSDB, partido do qual é uma das lideranças Crédito: Reprodução
O ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso se uniu ao coro daqueles que lamentaram a morte do prefeito paulistano, Bruno Covas. Para o ex-presidente, com morte de Covas, o PSDB perde "um bom quadro" e São Paulo, "um bom prefeito".
"Com a morte de Bruno Covas, SP perde um bom prefeito e o PSDB um bom quadro. Lamento pela perda tão jovem de uma vida, pela família e por todos nós que o respeitávamos e o tínhamos como um grande quadro político", publicou FHC em seu perfil no Twitter.
Covas morreu na manhã deste domingo (16) aos 41 anos.
Ele lutava desde novembro de 2019 contra um câncer que, inicialmente, atingiu o trato digestivo.
Nas últimas semanas, exames detectaram novos tumores no fígado, na estrutura da bacia e na coluna vertebral.

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