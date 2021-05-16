Para FHC, com morte de Covas, perdem o PSDB e a prefeitura de São Paulo

O ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso se uniu ao coro daqueles que lamentaram a morte do prefeito paulistano, Bruno Covas. Para o ex-presidente, com morte de Covas, o PSDB perde "um bom quadro" e São Paulo, "um bom prefeito".
"Com a morte de Bruno Covas, SP perde um bom prefeito e o PSDB um bom quadro. Lamento pela perda tão jovem de uma vida, pela família e por todos nós que o respeitávamos e o tínhamos como um grande quadro político", publicou FHC em seu perfil no Twitter.
Covas morreu na manhã deste domingo (16) aos 41 anos.
Ele lutava desde novembro de 2019 contra um câncer que, inicialmente, atingiu o trato digestivo.
Nas últimas semanas, exames detectaram novos tumores no fígado, na estrutura da bacia e na coluna vertebral.