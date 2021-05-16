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Após outros políticos

No Twitter, Bolsonaro presta solidariedade à família de Bruno Covas

Mensagem foi publicada em rede social do presidente cerca de seis horas depois da comunicação da morte do prefeito de São Paulo

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 17:14

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 mai 2021 às 17:14
O presidente Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro postou mensagem de solidariedade após a morte do prefeito Bruno Covas Crédito: Isac Nóbrega/PR
O presidente da República, Jair Bolsonaro, prestou no período da tarde deste domingo (16) solidariedade aos familiares e amigos do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que morreu no período da manhã. A mensagem de Bolsonaro foi publicada no Twitter cerca de seis horas depois da comunicação da morte de Covas em nota da prefeitura.
A manifestação do presidente da República foi publicada no momento em que um cortejo com o corpo de Covas seguia por São Paulo até Santos, para o enterro.
"Nossa solidariedade aos familiares e amigos do Bruno Covas, que faleceu hoje após uma longa batalha contra o câncer. Que Deus conforte o coração de todos!", escreveu Bolsonaro.
Mais cedo, os ministros da Secretaria-Geral de Governo, Onyx Lorenzoni, e da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, também prestaram condolências à família.
Políticos de diversos espectros, como o candidato derrotado por Covas à prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) e a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), além de várias lideranças lamentaram a partida do tucano.

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