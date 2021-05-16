Corpo de Covas será velado na Prefeitura e passará em carro aberto pelo Centro

Nos últimos dias, Covas recebeu a visita do filho no hospital em São Paulo. Covas faleceu neste domingo (16), vítima de câncer Crédito: Reprodução Twitter Bruno Covas

O corpo do prefeito Bruno Covas (PSDB) será velado às 13h no Edifício Matarazzo, sede da Prefeitura de São Paulo, e depois passará em carro aberto por roteiro do centro até a Avenida Paulista.

Na prefeitura, a entrada será restrita a familiares e amigos mais próximos, por conta das restrições sanitárias impostas pela pandemia. A imprensa poderá entrar em sistema de rodízio. Posteriormente, haverá um cortejo pela cidade. O sepultamento será feito em Santos, no litoral, terra natal de Covas, em cerimônia restrita à família.

Militantes do PSDB devem se reunir na avenida Paulista, segundo mensagens às quais a Folha teve acesso. "É importante mobilizarmos as pessoas para irem na avenida Paulista, num último adeus ao querido Bruno (vamos nos esforçar para fazer um momento bonito na Paulista)", diz a mensagem.

A administração municipal pediu à população que não vá à sede da prefeitura ou ao local do sepultamento em Santos. A prefeitura disponibilizou link pelo qual a cerimônia no hall da prefeitura poderá ser vista: https://youtu.be/MluieJo55H8.

Segundo nota oficial, Covas faleceu neste domingo (16) às 08h20 em decorrência de um câncer da transição esôfago gástrica, com metástase e suas complicações após longo período de tratamento. A doença foi diagnosticada em 2019.

Nota oficial da prefeitura lembra que Covas nasceu em 1980, em Santos, e "trouxe em seu DNA o gosto pela boa política e o desejo de influir na vida das pessoas, sobretudo os mais necessitados".

O comunicado fala da herança recebida do avô materno, o ex-governador Mário Covas, com quem morou no Palácio dos Bandeirantes, quando concluía seus estudos.