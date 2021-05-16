Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Corpo de Covas será velado na Prefeitura e passará em carro aberto pelo Centro
Luto na capital paulista

Corpo de Covas será velado na Prefeitura e passará em carro aberto pelo Centro

A administração municipal pediu à população que não vá à sede da prefeitura ou ao local do sepultamento em Santos.

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 12:58

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 mai 2021 às 12:58
O prefeito Bruno Covas ao lado do filho
Nos últimos dias, Covas recebeu a visita do filho no hospital em São Paulo. Covas faleceu neste domingo (16), vítima de câncer Crédito: Reprodução Twitter Bruno Covas
O corpo do prefeito Bruno Covas (PSDB) será velado às 13h no Edifício Matarazzo, sede da Prefeitura de São Paulo, e depois passará em carro aberto por roteiro do centro até a Avenida Paulista.
Na prefeitura, a entrada será restrita a familiares e amigos mais próximos, por conta das restrições sanitárias impostas pela pandemia. A imprensa poderá entrar em sistema de rodízio. Posteriormente, haverá um cortejo pela cidade. O sepultamento será feito em Santos, no litoral, terra natal de Covas, em cerimônia restrita à família.

Veja Também

Casagrande e outras autoridades do ES lamentam morte de Bruno Covas

Morre Bruno Covas, prefeito de São Paulo, aos 41 anos, vítima de câncer

Militantes do PSDB devem se reunir na avenida Paulista, segundo mensagens às quais a Folha teve acesso. "É importante mobilizarmos as pessoas para irem na avenida Paulista, num último adeus ao querido Bruno (vamos nos esforçar para fazer um momento bonito na Paulista)", diz a mensagem.
A administração municipal pediu à população que não vá à sede da prefeitura ou ao local do sepultamento em Santos. A prefeitura disponibilizou link pelo qual a cerimônia no hall da prefeitura poderá ser vista: https://youtu.be/MluieJo55H8.
Segundo nota oficial, Covas faleceu neste domingo (16) às 08h20 em decorrência de um câncer da transição esôfago gástrica, com metástase e suas complicações após longo período de tratamento. A doença foi diagnosticada em 2019.
Nota oficial da prefeitura lembra que Covas nasceu em 1980, em Santos, e "trouxe em seu DNA o gosto pela boa política e o desejo de influir na vida das pessoas, sobretudo os mais necessitados".
O comunicado fala da herança recebida do avô materno, o ex-governador Mário Covas, com quem morou no Palácio dos Bandeirantes, quando concluía seus estudos.
"Logo na adolescência entrou para a Juventude do PSDB e, anos mais tarde, elegeu-se deputado estadual por dois mandatos e, depois, federal por um. Foi ainda secretário de estado do Meio Ambiente, na gestão do governador Geraldo Alckmin. Pai de Tomás, de 15 anos, sua maior paixão declarada", diz a nota.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bruno covas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados