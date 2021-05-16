Familiares, políticos e apoiadores se despedem de Bruno Covas em SP

O corpo do prefeito chegou à prefeitura carregado por agentes da Guarda Civil Metropolitana por volta das 13h15. A entrada foi restrita a familiares e amigos mais próximos, por causa da pandemia de Covid-19.

Do lado de dentro, 20 pessoas acompanhou uma missa em homenagem ao prefeito. Estiveram no local os pais de Covas, Pedro Lopes e Renata Covas Lopes; o filho, Tomás; a ex-mulher, Káren; o irmão, Gustavo; o governador de São Paulo e a primeira-dama, João Doria e Bia Doria, e o novo prefeito Ricardo Nunes (MDB), além de amigos e secretários. Tio de Bruno, o também político Mario Covas Neto participou da missa lendo um dos trechos da cerimônia.

A imprensa se revezou durante o evento.

A missa foi rezada pelo padre Rosalvino Morán, da Obra Social Dom Bosco, próximo de políticos tucanos. Durante a missa, o padre exaltou a simplicidade, humildade e seriedade de Covas, e comparou-o ao avô, Mario Covas.

Do lado de fora, pessoas com bandeiras do Brasil, do PSDB e do Santos Futebol Clube, clube do prefeito, se concentraram no viaduto do Chá, em frente à prefeitura. Eles aplaudiram o prefeito quando o carro com o corpo dele chegou.

O caixão de Covas saiu da prefeitura por volta das 14h30, sob aplausos, enrolado nas bandeiras do Brasil, do Estado de São Paulo e da capital paulista. Balões brancos foram soltos pelo ar.

O corpo do prefeito circulou em rápido cortejo em carro aberto do Corpo de Bombeiros por ruas do centro e subiu até a avenida Paulista, onde apoiadores se concentraram na praça do Ciclista. Lá, ganhou corpo e seguiu em ritmo mais lento pela avenida em direção ao paraíso, com apoiadores carregando bandeiras do partido e da campanha do prefeito.

Na avenida, um grupo de jovens tucanos, o Tucanáticos, do qual o filho do prefeito faz parte, gritou nome de Covas durante todo o trajeto.

Entre os apoiadores, um grupo trouxe uma faixa com uma das últimas manifestações de Covas, no hospital, que dizia: "Abaixar a cabeça? De jeito nenhum". Na altura do Masp (Museu de Arte de São Paulo), as escolas de samba paulistanas fizeram uma homenagem a Covas, ao trazer todos os estandartes. ​

O cortejo terminou sob muitos aplausos, tanto de militantes quanto de pessoas que passeavam na Paulista, na praça Oswaldo Cruz, por volta das 16h. O sepultamento será feito em Santos, no litoral de SP, terra natal de Covas, em cerimônia restrita à família.