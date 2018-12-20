Paulo Guedes anuncia procurador-geral da Fazenda Nacional

"José Levi comandará a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que integrará a estrutura jurídica original do Ministério da Fazenda e as consultorias jurídicas dos demais ministérios, de modo a assegurar racionalidade e eficiência ao novo Ministério da Economia, sem prejuízo da especialização da atuação de cada uma das pastas", informou a assessoria de Paulo Guedes, em nota.