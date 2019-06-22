Partidos pedem ministério, mas nenhum quer o de Damares, diz Bolsonaro

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Damares [Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos]. É natural acontecer isso aí, a gente conversa, se expõe e se explica e grande parte deles [líderes políticos] entende a situação que nos encontramos", disse Bolsonaro, pouco depois de deixar o departamento médico do Palácio do Planalto, onde fez exames de rotina. "Não pretendo mudar ministros, você sabe que há pedidos, é natural. O ministério que mais pedem é o da Minas e Energia, não sei por quê. Ninguém pede o da, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos]. É natural acontecer isso aí, a gente conversa, se expõe e se explica e grande parte deles [líderes políticos] entende a situação que nos encontramos", disse Bolsonaro, pouco depois de deixar o departamento médico do Palácio do Planalto, onde fez exames de rotina.

Bolsonaro alegou que o Brasil não pode voltar a ter "ministros de partido." alegou que o Brasil não pode voltar a ter "ministros de partido."

"Vamos supor que eu dê o ministério X para tal partido. Daí o PV me pede o Meio Ambiente e bota o Zequinha [o ex-ministro Sarney Filho] lá. Como fica o agronegócio? Todos pedem com essa política de querer botar o meu homem ou mulher nesse ministério. Todos pedem, sem exceção", declarou.

O mandatário argumentou ainda que "pela primeira vez" há no país um presidente "horando o que prometeu na campanha". "O que eu mais ouço falar, o pessoal mais tranquilo, parlamentar antigo, é que hoje ele tem acesso a todos os ministérios", disse Bolsonaro. "Antigamente ele tinha acesso ao ministério do partido dele. Isso que mudou", acrescentou.

Onyx Lorenzoni (ministro da Casa Civil) para o general Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo). Bolsonaro voltou a falar sobre a articulação política do seu governo. Por meio de medida provisória publicada na quarta-feira (19), o presidente transferiu a articulação política de(ministro da Casa Civil) para o general Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo).

Casa Civil "é um bom articulador". Mas emendou: "A situação é difícil dele, é o fusível que tem a menor resistência, queima mais rapidamente, segundo dizem por aí." Lembrando que Onyx é seu aliado de longa data, Bolsonaro disse que o chefe da"é um bom articulador". Mas emendou: "A situação é difícil dele, é o fusível que tem a menor resistência, queima mais rapidamente, segundo dizem por aí."

Nesta sexta-feira (21), o presidente usou uma analogia semelhante para se referir aos ministros que despacham no Palácio do Planalto.

Planalto], Secretaria do Governo, Secretaria-Geral e Casa Civil, que são fusíveis. Para evitar queimar o presidente, eles se queimam", afirmou o mandatário, na sexta-feira. "Bem, todo mundo diz, e é verdade: tem três ministérios aqui dentro [do], Secretaria do Governo, Secretaria-Geral e Casa Civil, que são fusíveis. Para evitar queimar o presidente, eles se queimam", afirmou o mandatário, na sexta-feira.

Bolsonaro também comentou, neste sábado, a demissão do general Carlos Alberto dos Santos Cruz da Secretaria de Governo, que ocorreu na quinta-feira (13).

O presidente disse que não tem "nada pessoal" contra Santos Cruz, mas alegou que seu ex-auxiliar tinha "uma difícil articulação conversando com parlamentares."