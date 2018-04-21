Paródias Políticas: Aécio Neves canta 'eu virei réu'

Já fizemos paródias políticas inspiradas no presidente Michel Temer (PMDB), no ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e no ex-presidente Lula (PT). Agora, é chegada a vez dele: o senador Aécio Neves (PSDB-MG), personagem político da semana, transformado em réu pela Primeira Turma do STF na última terça-feira (17), pelos crimes de corrupção passiva e obstrução de Justiça. Os ministros acolheram denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República contra o senador, a partir da delação feita pelo empresário Joesley Batista.