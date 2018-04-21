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Paródias Políticas: Aécio Neves canta 'eu virei réu'

Entenda o caso do senador mineiro na paródia baseada no sucesso 'Infiel', de Marília Mendonça

Publicado em 20 de Abril de 2018 às 22:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2018 às 22:39
Já fizemos paródias políticas inspiradas no presidente Michel Temer (PMDB), no ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e no ex-presidente Lula (PT). Agora, é chegada a vez dele: o senador Aécio Neves (PSDB-MG), personagem político da semana, transformado em réu pela Primeira Turma do STF na última terça-feira (17), pelos crimes de corrupção passiva e obstrução de Justiça. Os ministros acolheram denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República contra o senador, a partir da delação feita pelo empresário Joesley Batista.
E agora, Aécio? Agora é curtir a sofrência e cantar "Euuuuuu virei réu", baseada no sucesso "Infiel", de Marília Mendonça.
Abaixo, as paródias políticas anteriores feitas pelo Gazeta Online:
> Lula preso: como é que faz?
> Gilmar: Você sofreu condenação
> Temer: Janot me pegou
 
 

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