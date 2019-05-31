Parlamentares tentam tirar apoio à PEC 'anti-Mourão'

Após a proposta ser divulgada, porém, vários deputados disseram ter se enganado. Na lista dos que retiraram as assinaturas, estão General Girão (RN), Major Fabiana (RJ) e Daniel Silveira (RJ), todos do PSL, que apresentaram a mesma justificativa por ter ajudado o PT a levar a PEC adiante. "Não me recordo com exatidão do momento em que assinei", escreveram. A deputada Major Fabiana disse, ainda, que jamais apoiaria um projeto que "desnatura" o papel do vice. "Certamente fui induzida a erro quando abordada para assinar essa proposição."