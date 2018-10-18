Parlamentares reprovados nas urnas vão retomar carreiras em 2019

Assembleia Legislativa: alguns deputados ficarão na suplência no ano que vem Crédito: Gazeta Online

O mandato legislativo de 17 políticos, entre senadores, deputados estaduais e federais, está prestes a acabar. Para o próximo ano, alguns planejam retornar às profissões que exerciam antes da vida política. Outros, vislumbram a possibilidade de continuar no cenário político, dessa vez dentro dos governos, ou aguardam deixarem a suplência para assumir novamente um posto no Legislativo.

Entre os principais planos para 2019 está o de retornar a atividade exercida antes da vida política, como é o caso do deputado estadual Jamir Malini (PP), que voltará a atuar na sua área de formação, que é administração de empresas, mesmo não descartando a possibilidade de pleitear um cargo no próximo governo.

Também sairão da Assembleia Legislativa com planos os deputados Marcos Bruno (Rede), que quer realizar pós-graduação em Gestão Pública; Esmael Almeida (PSD), que pretende tocar algum projeto ligado a sua área de engenharia civil e ambiental; e Cláudia Lemos (PRB), voltando a atuar como oficial de Justiça.

Padre Honório (PT), que tentou um segundo mandato, retornará a sua rotina religiosa celebrando diariamente e Luzia Toledo (MDB) disse que continuará seus trabalhos para fortalecer a cultura e a educação.

Já o deputado federal Jorge Silva (SDD), voltará a atuar como médico, mas continuará na presidência do partido.

MOVIMENTAÇÃO

Alguns parlamentares, mesmo sem cadeira, continuarão a organizar seus grupos políticos pensando em futuras eleições, como é o caso do deputado estadual Luiz Durão (PDT). Segundo informou, vai trabalhar sua candidatura à Prefeitura de Linhares.

Já o senador Magno Malta (PR), por meio de sua assessoria, disse que está trabalhando na campanha presidencial de Jair Bolsonaro (PSL). Caso o candidato seja eleito, Malta pode vir assumir algum posto de alto escalão no novo governo.

Ainda na lista dos que estão deixando as casas legislativas estão: Carlos Manato (PSL), que quer se aposentar no próximo ano e disse que a meta do partido para 2020 é fazer pelo menos 15 prefeitos no Estado; Marcus Vicente (PP) e Nunes (PT), que se concentrarão em terminar seus mandatos e depois disso pensarão nos próximos passos. Já Givaldo Vieira (PCdoB) informou estar trabalhando no segundo turno da eleição presidencial de Fernando Haddad (PT).

Enquanto isso, como primeiro suplente, alguns deputados estão de olho na possibilidade de assumirem novamente uma cadeira na Assembleia no próximo ano. A movimentação entre os eleitos e os que ficaram de fora deve se dar no início do próximo ano, quando um novo governo do Estado e nacional assumirem.

Eliana Dadalto (PTC) está na suplência dos deputados eleitos Fabrício Gandini (PPS) e Carlos Von (Avante). Já Freitas (PSB) ficou na suplência de Sergio Majeski (PSB), Bruno Lamas (PSB) e Euclério Sampaio (DC).

Procurados pela reportagem, o senador Ricardo Ferraço (PSDB) e o deputado federal Lelo Coimbra (MDB) não responderam.

O QUE ELES FARÃO?

SENADORES

Magno Malta (PR)

Está em campanha com Jair Bolsonaro (PSL) e pode vir a assumir algum cargo caso ele vença.

Ricardo Ferraço (PSDB)

Foi procurado, mas não respondeu.

DEPUTADOS FEDERAIS

Carlos Manato (PSL)

Deve assumir a presidência do partido. Foi convidado a ser consultor de novatos eleitos na Assembleia.

Givaldo Vieira (PCdoB)

Está focado em terminar seu mandato e na eleição de Fernando Haddad (PT).

Jorge Silva (SDD)

Voltará a atuar como médico e permanecerá na presidência do partido.

Lelo Coimbra (MDB)

Não respondeu à reportagem.

Marcus Vicente (PP)

Disse estar focado em terminar seu mandato.

DEPUTADOS ESTADUAIS

Cláudia Lemos (PRB)

Voltará a atuar como oficial de Justiça.

Esmael Almeida (PSD)

Pretende tocar um projeto ligado a engenharia civil

e ambiental.

Freitas (PSB)

É primeiro suplente de Sergio Majeski (PSB), Bruno Lamas (PSB) e Euclério Sampaio (DC), e aguarda possível vaga.

Eliana Dadalto (PTC)

É primeira suplente dos eleitos Gandini (PPS) e Carlos Von (Avante), e aguarda vaga.

Jamir Malini (PP)

Vai trabalhar como administrador de empresas.

Luzia Toledo (MDB)

Pretende fortalecer a cultura e educação no Estado.

Luiz Durão (PDT)

Pretende concorrer em 2020 à Prefeitura de Linhares.

Marcos Bruno (Rede)

Vai fazer pós-graduação em Gestão Pública e está em conversa com a gestão estadual eleita.

Nunes (PT)

Está trabalhando no segundo turno da eleição presidencial.

Padre Honório (PT)