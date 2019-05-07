Parlamentares não reeleitos gastam R$ 1 milhão em viagens internacionais

Givaldo Vieira (PCdoB) não foi reeleito deputado federal em 2018 Crédito: Rodrigo Pertoti/Agência Câmara

Colômbia, Espanha, Suíça e Croácia. Esses foram os destinos de alguns dos senadores e deputados que, mesmo após a derrota nas últimas eleições, usaram recursos públicos para viajar no período de outubro de 2018 a janeiro de 2019.

R$ 1 milhão em viagens internacionais. O ex-deputado federal Givaldo Vieira (PCdoB), do Espírito Santo, foi um deles. Em novembro de 2018, no penúltimo mês de mandato, ficou por cinco dias em Barcelona, na Espanha. A reportagem não encontrou registros de viagens internacionais bancadas pelo Legislativo referentes a outros ex-integrantes da bancada capixaba. Ao todo, os não reeleitos, representantes de diversos Estados do país, gastaramem viagens internacionais. O ex-deputado federal), do, foi um deles. Em novembro de 2018, no penúltimo mês de mandato, ficou por cinco dias em Barcelona, na. A reportagem não encontrou registros de viagens internacionais bancadas pelo Legislativo referentes a outros ex-integrantes da bancada capixaba.

Your browser does not support the audio element. Parlamentares não reeleitos gastam 1 milhão em viagens internacionais

Entre novembro de 2018 e janeiro de 2019, o Senado desembolsou, com passagens e diárias, R$ 633,33 mil – sendo que, desses, R$ 501,6 mil foram destinados a viagens de políticos que não se reelegeram. Na Câmara, o gasto foi de R$ 877 mil, sendo R$ 469 mil com diárias de não reeleitos. Os números foram divulgados pelo jornal "O Globo".

O então deputado Givaldo Vieira, que teve 39.222 votos nas eleições do dia 7 de outubro, viajou à Espanha no dia 11 de novembro, permanecendo até o dia 15. A viagem, no fim do mandato, custou à Câmara R$ 1.888,00 em 4,5 diárias, de acordo com o Portal da Transparência.

O site da Câmara não disponibiliza o valor gasto com as passagens. Demandado, o órgão respondeu que os dados podem ser obtidos apenas por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI).

EVENTO

A justificativa da viagem internacional foi a participação no evento Smart City World Congress (SCWC), que trata sobre cidades inteligentes do mundo. No relatório enviado à Câmara, Givaldo aponta que o evento possibilitou "valiosas reflexões como: o que torna uma cidade realmente habitável e o que acontece quando a 'gentrificação' muda todo o caráter social de um bairro".

Deputado federal Givaldo Vieira registrou em relatório para a Câmara dos Deputados participação em congresso em Barcelona, Espanha Crédito: Reprodução/Câmara dos Deputados

Em nota, Givaldo explica que ocupou do dia 06 de maio de 2018 até 31 de janeiro de 2019 a presidência da Subcomissão Especial de Cidades Inteligentes, vinculada à Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados. O evento, segundo ele, estava incluído no calendário de atividades da Subcomissão.

No evento na Espanha, o ex-deputado afirma ter tido a oportunidade de expor projetos de própria autoria relacionados à sustentabilidade e ao conceito de Smart Cities. "Dentre eles, o PL 3021/2015, que requer a implantação de telhados verdes em prédios comerciais urbanos; o PL 3131/2015, que requer a otimização da iluminação noturna em edifícios comerciais; o PL 5954/2016, que requer a exigência de instalação de tecnologias que atuem na preservação ambiental; o PL 3070/2015, que apresenta caminhos para o fim do desperdício de alimentos no Brasil e o PL 11216/2018, que estimula o uso racional e integrado da água a partir de alterações na Política Nacional de Resíduos Hídricos."

FIM DO MANDATO

Questionado sobre a viagem ter sido feita em novembro, quando já havia sido derrotado nas urnas, Givaldo respondeu que foi convidado em missão oficial pela Câmara a participar do congresso. "Enquanto presidente da referida subcomissão e membro titular da Comissão de Desenvolvimento Urbano, o ex-deputado, à época já escolhido como segundo suplente na coligação, tendo, portanto, chances de assumir um novo mandato, foi convidado a participar", diz a nota.