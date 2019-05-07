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Para fora do país

Parlamentares não reeleitos gastam R$ 1 milhão em viagens internacionais

O ex-deputado Givaldo Vieira (PCdoB) foi um deles. Em novembro de 2018, no penúltimo mês de mandato, ficou por cinco dias em Barcelona, na Espanha

Publicado em 

06 mai 2019 às 21:07

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 21:07

Givaldo Vieira (PCdoB) não foi reeleito deputado federal em 2018 Crédito: Rodrigo Pertoti/Agência Câmara
Colômbia, Espanha, Suíça e Croácia. Esses foram os destinos de alguns dos senadores e deputados que, mesmo após a derrota nas últimas eleições, usaram recursos públicos para viajar no período de outubro de 2018 a janeiro de 2019.
Ao todo, os não reeleitos, representantes de diversos Estados do país, gastaram R$ 1 milhão em viagens internacionais. O ex-deputado federal Givaldo Vieira (PCdoB), do Espírito Santo, foi um deles. Em novembro de 2018, no penúltimo mês de mandato, ficou por cinco dias em Barcelona, na Espanha. A reportagem não encontrou registros de viagens internacionais bancadas pelo Legislativo referentes a outros ex-integrantes da bancada capixaba.
Parlamentares não reeleitos gastam 1 milhão em viagens internacionais
Entre novembro de 2018 e janeiro de 2019, o Senado desembolsou, com passagens e diárias, R$ 633,33 mil – sendo que, desses, R$ 501,6 mil foram destinados a viagens de políticos que não se reelegeram. Na Câmara, o gasto foi de R$ 877 mil, sendo R$ 469 mil com diárias de não reeleitos. Os números foram divulgados pelo jornal "O Globo".
O então deputado Givaldo Vieira, que teve 39.222 votos nas eleições do dia 7 de outubro, viajou à Espanha no dia 11 de novembro, permanecendo até o dia 15. A viagem, no fim do mandato, custou à Câmara R$ 1.888,00 em 4,5 diárias, de acordo com o Portal da Transparência.
O site da Câmara não disponibiliza o valor gasto com as passagens. Demandado, o órgão respondeu que os dados podem ser obtidos apenas por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI). 
EVENTO
A justificativa da viagem internacional foi a participação no evento Smart City World Congress (SCWC), que trata sobre cidades inteligentes do mundo. No relatório enviado à Câmara, Givaldo aponta que o evento possibilitou "valiosas reflexões como: o que torna uma cidade realmente habitável e o que acontece quando a 'gentrificação' muda todo o caráter social de um bairro".
Deputado federal Givaldo Vieira registrou em relatório para a Câmara dos Deputados participação em congresso em Barcelona, Espanha Crédito: Reprodução/Câmara dos Deputados
Em nota, Givaldo explica que ocupou do dia 06 de maio de 2018 até 31 de janeiro de 2019 a presidência da Subcomissão Especial de Cidades Inteligentes, vinculada à Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados. O evento, segundo ele, estava incluído no calendário de atividades da Subcomissão.
No evento na Espanha, o ex-deputado afirma ter tido a oportunidade de expor projetos de própria autoria relacionados à sustentabilidade e ao conceito de Smart Cities. "Dentre eles, o PL 3021/2015, que requer a implantação de telhados verdes em prédios comerciais urbanos; o PL 3131/2015, que requer a otimização da iluminação noturna em edifícios comerciais; o PL 5954/2016, que requer a exigência de instalação de tecnologias que atuem na preservação ambiental; o PL 3070/2015, que apresenta caminhos para o fim do desperdício de alimentos no Brasil e o PL 11216/2018, que estimula o uso racional e integrado da água a partir de alterações na Política Nacional de Resíduos Hídricos."
FIM DO MANDATO
Questionado sobre a viagem ter sido feita em novembro, quando já havia sido derrotado nas urnas, Givaldo respondeu que foi convidado em missão oficial pela Câmara a participar do congresso. "Enquanto presidente da referida subcomissão e membro titular da Comissão de Desenvolvimento Urbano, o ex-deputado, à época já escolhido como segundo suplente na coligação, tendo, portanto, chances de assumir um novo mandato, foi convidado a participar", diz a nota.  
Atualmente, Givaldo é diretor-geral do Detran-ES.

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