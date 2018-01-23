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Lava Jato

Para Temer, julgamento de Lula mostra 'instituições funcionando'

Presidente tem agenda prevista em Davos no dia da sessão que vai confirmar ou contestar condenação de ex-presidente, em Porto Alegre
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2018 às 17:55

Publicado em 23 de Janeiro de 2018 às 17:55

Michel Temer, Presidente da República Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva mostra que as instituições brasileiras estão "funcionando com tranquilidade". A avaliação é do presidente Michel Temer, que nesta terça-feira (23) desembarcou em Zurique e, amanhã (24) segue para o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça.
Sua participação, porém, coincide com o julgamento do ex-presidente, em Porto Alegre, nesta quarta-feira (24) pelo Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4). Ainda que empresários e organizadores tenham declarado à reportagem que estarão com um olho em Davos e outro no tribunal brasileiro, Temer insiste que não há risco de "mal-estar". "Não acredito que isso ocorra. Não vai causar mal-estar nenhum. É natural", afirmou ele ao entrar em seu hotel em Zurique.
"Isso significa que as instituições brasileiras estão funcionando com toda a tranquilidade, o que naturalmente dá muita segurança para quem quer investir no País", disse Temer.
O presidente indicou que sua esperança é de que, com sua participação em Davos, "os investidores se interessem cada vez mais pelo Brasil".
INCÓGNITA
Entre os organizadores, não se esconde o fato de que tão importante quanto ouvir a mensagem de Temer nesta quarta será saber o que ocorrerá em Porto Alegre, 10,5 mil quilômetros de distância de Davos.
Em declarações à reportagem, o presidente do Fórum, Borge Brende, insistiu na semana passada que o empresariado internacional aposta no fato de que 2018 será um ano de recuperação para a economia brasileira. Mas ele também admitiu que o julgamento de Lula é "uma incógnita". Sua avaliação é a mesma traçada por diversos outros organizadores consultados pela reportagem.
Davos, porém, deixa claro que colocou o palco para que as autoridades brasileiras possam dar suas versões do que ocorre no País. Numa delas, Temer, empresários e banqueiros falarão sobre a tarefa de "moldar a nova narrativa do Brasil".
Organizadores do evento admitiam que sabiam da coincidência das datas. Mas, não por acaso, o principal discurso de Temer em Davos ocorre na manhã desta quarta-feira, quando o processo de Lula no Brasil nem mesmo terá sido iniciado.

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