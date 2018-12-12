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Ataque

Para Onyx, tiroteio em Campinas não altera disposição de liberar armas

'São coisas completamente diferentes', disse
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2018 às 09:14

Publicado em 12 de Dezembro de 2018 às 09:14

Onyx Lorenzoni Crédito: Reprodução Instagram
O ministro extraordinário da Transição, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta terça-feira, 11, que o tiroteio que terminou com cinco pessoas mortas na Catedral Metropolitana de Campinas (SP) não vai mudar a disposição do futuro governo em liberar a posse de armas de fogo no País. "São coisas completamente diferentes", disse.
>Atirador invade missa e mata fiéis na Catedral de Campinas em SP
Para Onyx, os governos do PT, com o auxílio do MDB, desrespeitaram a vontade da população que votou contra o desarmamento no referendo sobre o tema em 2005. "O presidente [Jair Bolsonaro] pretende respeitar a vontade expressa pela maioria da população naquele momento, o direito à legítima defesa. Vamos respeitar isso dentro da lei", disse.
BANCADAS
O ministro disse também que a equipe de transição pretende conversar com partidos da oposição na série de encontros com as bancadas da Câmara e do Senado. "Tem algumas áreas que vamos ter que enfrentar de transformações do Brasil no próximo ano que terão que ser fruto de um grande pacto nacional", disse.
>Atirador de Campinas trabalhou como auxiliar da Promotoria de SP
Onyx afirmou que ainda é cedo para saber quantos deputados o futuro governo terá em sua base de apoio, mas contou que nesta quarta-feira, 12, a equipe de transição já terá conversado com cerca de 310 parlamentares.

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