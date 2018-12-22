Para o ensaio da posse, figurantes representarão Bolsonaro e Michelle

Na última semana antes da posse presidencial, estão programados dois ensaios gerais na Esplanada dos Ministérios Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Na última semana antes da posse presidencial, estão programados dois ensaios gerais na Esplanada dos Ministérios . O primeiro ensaio será realizado neste domingo (23). Os últimos detalhes foram definidos menos de 24 horas antes, no Itamaraty . O segundo será no dia 30, dois dias antes da posse. Além de cronometrar o evento, minuto a minuto, evitando assim atrasos expressivos, cada etapa será observada atentamente para identificar possíveis falhas na segurança e no cerimonial.

Devido ao ensaio geral, a Esplanada dos Ministérios será fechada para o trânsito neste domingo (23), das 6h às 19h, seguindo o previsto para 1º de janeiro quando haverá a posse. A Agência Brasil apurou que todos os detalhes estão sendo avaliados no esforço de estimar imprevistos e simular situações.

Serão colocadas grades de proteção para demarcar os espaços reservados ao público - estimado entre 250 mil e 500 mil pessoas. Figurantes farão o papel do presidente eleito, Jair Bolsonaro , da futura primeira-dama, Michelle Bolsonaro , de ministros, autoridades, parlamentares e demais convidados. O grupo será formado por servidores do Congresso Planalto e do Itamaraty.

MILITARES



Além da participação dos Dragões da Independência, ainda para o ensaio, tropas do Exército Marinha e Aeronáutica, que serão passadas em revista logo após o fim da solenidade do Congresso, estarão perfiladas. Até a salva de tiros de canhão está prevista no ensaio.

Haverá simulação de todo o percurso e das solenidades que envolvem diretamente os protagonistas do dia, Bolsonaro e a primeira-dama e o vice-presidente, Hamilton Mourão , e sua mulher. Também será ensaiada toda a logística montada para transportar os parentes, futuros ministros e demais autoridades até o Congresso, Palácio do Planalto e Itamaraty, onde ocorrerão as solenidades.

No ensaio, o carro utilizado para os deslocamentos deve ser fechado, mas no dia da posse, a expectativa, conforme já adiantou a Agência Brasil, é que Bolsonaro desfile em carro aberto para ficar mais próximo da multidão que irá saudá-lo.

SEGURANÇA



Ao contrário do que está programado para os dias 30 de dezembro e 1º de janeiro, neste primeiro ensaio geral, os locais não passarão por uma varredura da Polícia Federal . Apesar do trânsito interrompido, turistas e curiosos poderão circular na Esplanada e acompanhar o ensaio, mas as regras de acesso serão as mesmas já anunciadas pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI)

Carrinhos de bebê, guarda-chuvas, máscaras, produtos inflamáveis, fogos de artifício, drones, animais, bebidas alcoólicas, apontadores a laser, armas de fogo e objetos cortantes estão proibidos.

Amanhã, inibidores de drones serão testados. A preocupação da organização, embora não seja o objetivo, é saber se esses equipamentos vão interferir no sinal de telefones celulares.

CHUVA

