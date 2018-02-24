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Política capixaba

Para Juninho, ida de Luiz Paulo para PPS trará igualdade ao partido

De saída do PSDB, o ex-prefeito de Vitória vai disputar eleição para deputado federal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2018 às 23:10

Publicado em 23 de Fevereiro de 2018 às 23:10

juninho.jpg Crédito:
O prefeito de Cariacica, Geraldo Luzia Júnior, o Juninho (PPS), avalia que a ida do ex-prefeito de Vitória, Luiz Paulo Vellozo Lucas, para o PPS ajudará a equilibrar as forças internas do partido.
O PPS é comandado pelo grupo do prefeito de Vitória, Luciano Rezende. Luciano e Juninho têm diferenças políticas, não são considerados aliados e apenas se toleram.
"Pelo contrário (não fortalece o grupo de Luciano). Acaba, agora, tendo mais um indivíduo que deve ser respeitado. Agora, as coisas começam a ser distribuídas de forma mais igualitária", disse o prefeito de Cariacica, ao ser perguntado se a chegada de Luiz Paulo fortaleceria Luciano e, consequentemente, o enfraqueceria.
Juninho também fez elogios às capacidades de Luiz Paulo. "Ele vem enriquecer o partido. Tem uma capacidade intelectual que dispensa qualquer tipo de comentário. Como agente político no Executivo, deu grandes exemplos em Vitória. No Legislativo, demonstrou grande capacidade na Câmara Federal. O PPS ganha muito com a chegada dele", frisou.
O ex-prefeito Luiz Paulo anunciou no último domingo que sairá do PSDB e que disputará a eleição de deputado federal pelo PPS. O anúncio foi acompanhado de críticas ao alinhamento do partido tucano ao governador Paulo Hartung (PMDB).

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