Para Juninho, ida de Luiz Paulo para PPS trará igualdade ao partido

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O prefeito de Cariacica, Geraldo Luzia Júnior, o Juninho (PPS), avalia que a ida do ex-prefeito de Vitória, Luiz Paulo Vellozo Lucas, para o PPS ajudará a equilibrar as forças internas do partido.

O PPS é comandado pelo grupo do prefeito de Vitória, Luciano Rezende. Luciano e Juninho têm diferenças políticas, não são considerados aliados e apenas se toleram.

"Pelo contrário (não fortalece o grupo de Luciano). Acaba, agora, tendo mais um indivíduo que deve ser respeitado. Agora, as coisas começam a ser distribuídas de forma mais igualitária", disse o prefeito de Cariacica, ao ser perguntado se a chegada de Luiz Paulo fortaleceria Luciano e, consequentemente, o enfraqueceria.