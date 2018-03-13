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Ibope/CNI

Para 79% dos brasileiros, é importante candidato acreditar em Deus, diz pesquisa

Levantamento traçou perspectivas da população sobre as eleições

Publicado em 13 de Março de 2018 às 15:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2018 às 15:50
Pesquisa Ibope encomendada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), divulgada nesta terça-feira (13), aponta que 79% dos brasileiros concordam totalmente ou em parte que é importante que o candidato a presidente acredite em Deus. No entanto, somente 29% das pessoas disseram que é muito importante que o candidato seja da mesma religião que elas.
O levantamento Retratos da Sociedade Brasileira - Perspectivas para as Eleições de 2018 entrevistou 2 mil pessoas de 127 municípios entre 7 e 10 de dezembro de 2017. Os dados foram divulgados no Twitter.
Palácio do Planalto em Brasília: sede do governo federal Crédito: Reprodução/Instagram Wagner Bustamante
De acordo com a pesquisa, 44% dos brasileiros estão pessimistas em relação à eleição presidencial de 2018 e 20% estão otimistas. Entre os motivos para o pessimismo, os entrevistados citaram a corrupção (30%), falta de confiança nos governantes (19%) e falta de opção dos candidatos (16%).
Já entre os que se disseram otimistas, o principal motivo apontado foi a possibilidade de mudança e renovação (32%), seguido da esperança no voto ou na participação popular (19%) e o sentimento de melhorias em geral (11%).
A pesquisa revela que 52% dos brasileiros concordam que preferem candidatos de família pobre. Para 8% é indiferente e 38% discordam em parte ou totalmente.
CARACTERÍSTICAS
O levantamento também questionou qual deve ser o foco do próximo presidente e quais características pessoais e profissionais o mandatário deve ter.
Para a 92% da população, o controle de gastos públicos deve estar na pauta dos candidatos às eleições de 2018.
"É muito importante que a população tenha consciência da necessidade de se ter o controle das despesas públicas", afirma o gerente-executivo de Pesquisa e Competitividade da CNI, Renato da Fonseca.
PROMESSAS
A maioria dos brasileiros não acredita em promessas de campanha. Questionados, 75% discordaram totalmente ou em parte da frase "eu acredito nas promessas de campanha dos candidatos.
No levantamento,72% afirmaram que votam nos candidatos independentemente do partido. Questionados sobre que partido têm mais simpatia, menos da metade quis escolher uma opção.
Dos entrevistados, 58% discordam que o seu voto para deputados e senadores serão para candidatos do mesmo partido do voto para presidente.

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