Palocci entregou 18 tipos de provas para corroborar delação

Antonio Palocci Crédito: WILSON PEDROSA/ESTADÃO CONTEÚDO

Antonio Palocci (Governos Lula e Dilma) entregou 20 tipos diferentes de documentos para corroborar sua delação premiada. Em petição ao desembargador João Pedro Gebran Neto, ele volta a reforçar que sua colaboração premiada, homologada pelo magistrado, tem sido efetiva e que, por isso, deve receber os benefícios de um delator pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região  Corte de apelações da Operação Lava Jato. O ex-ministro(Governos) entregou 20 tipos diferentes de documentos para corroborar sua delação premiada. Em petição ao desembargador João Pedro Gebran Neto, ele volta a reforçar que sua colaboração premiada, homologada pelo magistrado, tem sido efetiva e que, por isso, deve receber os benefícios de um delator peloda 4ª Região  Corte de apelações da Operação Lava Jato.

Lava Jato. O juiz Moro o condenou em uma primeira ação a 12 anos e dois meses de reclusão. O ex-ministro pede à Corte de apelações para que sejam aplicados a ele os benefícios de uma colaboração premiada em julgamento de apelação contra a sentença de primeira instância. Entre elas, a redução da pena em dois terços. Ele também recorre por liberdade. Palocci está preso desde setembro de 2016, alvo da Operação Omertà, desdobramento da. O juizo condenou em uma primeira ação a 12 anos e dois meses de reclusão. O ex-ministro pede à Corte de apelações para que sejam aplicados a ele os benefícios de uma colaboração premiada em julgamento de apelação contra a sentença de primeira instância. Entre elas, a redução da pena em dois terços. Ele também recorre por liberdade.

O advogado o advogado Tracy Reinaldet ressalta que no atual momento, diante do novo quadro processual envolvendo o acusado, resta evidenciado que o risco de reiteração criminosa se encontra absolutamente afastado.

Não obstante, além de ser ampla e sem fronteiras, a cooperação de Antonio Palocci Filho, em especial no que tange os processos e procedimentos sob a jurisdição do TRF-4, já tem se revelado efetiva e útil, sustenta.

A defesa de Palocci elencou todas as provas que apresentou à Justiça, além de ter reforçado que ele prestou 141 horas de depoimentos para colaborar com a Lava Jato:

Em primeiro lugar, dois contratos fictícios firmados pela empresa Projeto, cada qual com uma pessoa jurídica diferente, os quais foram utilizados para operacionalizar o pagamento de valores ilícitos à Antônio Palocci Filho.

Em segundo lugar, as notas fiscais inerentes a cada um dos contratos acima mencionados, as quais demonstram a entrada dos valores ilícitos na esfera patrimonial do colaborador.

Em terceiro lugar, e-mails trocados entre funcionários do colaborador e funcionários das empresas com as quais a Projeto manteve contratos ilícitos.

Em quarto lugar, anotações manuais constantes na agenda do colaborador, as quais corroboram os fatos narrados por Antonio Palocci Filho em um de seus anexos de colaboração.

Em quinto lugar, tabela impressa, com anotações manuais do colaborador ao longo da folha, a qual confirma como era realizada a arrecadação de vantagens indevidas por parte de Antonio Palocci Filho e de outras pessoas mencionadas em sua colaboração.

Em sexto lugar, extrato bancário no qual é apontado a entrada de algumas das vantagens ilícitas mencionadas nos depoimentos de Antonio Palocci Filho.

Em sétimo lugar, comprovantes de doações eleitorais oficiais, realizadas por agentes privados, as quais foram feitas tão somente como contrapartida à atos de ofício praticados em benefício de tais pessoas físicas e jurídicas.

Em oitavo lugar, dados de rastreadores veiculares, os quais corroboram muitos dos fatos alegados por Antonio Palocci Filho, em especial no que tange reuniões e encontros com diversas pessoas referidas em sua colaboração.

Em nono lugar, indicação e apresentação de três testemunhas que confirmaram as reuniões narradas pelo apelante no bojo de seu procedimento de colaboração.

Em décimo lugar, documento manuscrito, escrito pelo colaborador em momento contemporâneo aos fatos delatados, no qual há a indicação de transações ilícitas envolvendo Antonio Palocci Filho e terceiras pessoas.

Em décimo primeiro lugar, HD contendo dados integrais do computador que era utilizado na empresa PROJETO e que não havia sido objeto de apreensão por ocasião da 35ª fase da operação Lava Jato.

Em décimo segundo lugar, diversas anotações de próprio punho de Antonio Palocci Filho, as quais comprovam a maneira cifrada que ele se referia a algumas pessoas que foram objeto de sua colaboração premiada, além de corroborar alguns dos fatos ilícitos que foram por ele mencionados à Autoridade Policial.

Em décimo terceiro lugar, petição com diversos números telefônicos, os quais eram utilizados por Antonio Palocci Filho e por seus funcionários para fazer contato com pessoas que foram objeto de sua colaboração premiada.

Em décimo quarto lugar, três celulares utilizados por funcionários do colaborador, com diversos dados que confirmam os fatos narrados por Antonio Palocci Filho à Autoridade Policial.

Em décimo quinto lugar, pen drive com cópias de diversos arquivos utilizados pelo colaborador.

Em décimo sexto lugar, fotocópia de parte da agenda pessoal de Antonio Palocci Filho, na qual consta alguns dos encontros ilícitos narrados pelo colaborador à Polícia Federal.

Em décimo sétimo lugar, agenda virtual do colaborador dos anos de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015 e 2016, a qual conta com mais de 7000 (sete mil) páginas, e dispõe sobre as reuniões espúrias narradas por Antonio Palocci Filho em sua colaboração.

Em décimo oitavo lugar, extratos telefônicos do aparelho celular utilizado por Antonio Palocci Filho em momento contemporâneo aos fatos que são objeto de sua colaboração.

DEPOIMENTOS

Odebrecht, um dos termos do acordo pelo juiz federal Sérgio Moro. Nos autos de ação na Lava Jato em que o ex-presidente Lula é réu por supostos R$ 12,5 milhões da, um dos termos do acordo pelo juiz federal Sérgio Moro.

O anexo narra suposto loteamento de cargos na Petrobrás em troca do abastecimento de campanhas políticas.

O ex-ministro reafirmou que Lula tinha conhecimento, desde 2007, de supostos esquemas de corrupção na Petrobrás. Palocci revelou que 90% das Medidas Provisórias nos governos do PT estavam relacionadas ao pagamento de propinas e ainda disse que as campanhas que elegeram a ex-presidente Dilma Rousseff, em 2010 e em 2014, custaram R$ 1,4 bilhão, valor bem acima do declarado ao Tribunal Superior Eleitoral.