Página de simpatizantes de Marina copia vídeo da campanha de Meirelles

A página "Tô com Marina 2018" tem quase 4 mil curtidas. Crédito: Edson Chagas

Uma página de simpatizantes da pré-candidata da Rede à Presidência, Marina Silva, copiou um vídeo feito por um dos adversários dela na disputa eleitoral, Henrique Meirelles (MDB), e divulgou no Facebook como se fosse dela, alterando o final da peça publicitária para incluir menções a Marina.

A "cópia" foi possível porque a maior parte do vídeo não faz referência a Meirelles, mas sim a outros dois presidenciáveis: Jair Bolsonaro (PSL) e Ciro Gomes (PDT), com críticas ao comportamento dos dois em relação às mulheres. Esse conteúdo foi mantido na íntegra, mas, no final, foram acrescentados trechos do programa eleitoral de Marina de 2014, quando ela concorreu à Presidência pelo PSB.

A página "Tô com Marina 2018" tem quase 4 mil curtidas. A descrição oficial diz que ela é feita por "admiradores e apoiadores de Marina Silva". Não há nenhuma vinculação direta com a campanha da pré-candidata, que tem mais de 2,3 milhões de curtidas em sua conta oficial.

A estratégia apresentou resultado nos seguidores da página. "Me arrepiei aqui!", escreveu uma pessoa.