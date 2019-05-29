Oposição questiona Toffoli e Maia sobre pacto com Jair Bolsonaro

Sete partidos de oposição questionam Toffoli e Maia sobre pacto com Bolsonaro Crédito: Marcos Corrêa/Presidência da República | Arquivo

Os representantes de PT, PSOL, PSB, PDT, PC do B, Rede e PCB também vão divulgar uma nota em que contestam o que chamam de tibieza do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM).

A oposição critica a presença de Maia na reunião dois dias depois de ser pessoalmente criticado durante manifestação de entusiastas de Bolsonaro.

Presidente do PSOL, Juliano Medeiros afirma que os dois representam Poderes que foram duramente criticados nos atos de rua de domingo (26), realizados com apoio de aliados de Bolsonaro.

Os partidos solicitaram uma reunião com Toffoli para se manifestar contra sua presença na reunião, já que caberá ao STF deliberar sobre controvérsias legais acerca das reformas.

"Que pacto é esse? Sobre qual reforma? Nós também defendemos uma reforma tributária. Mas, certamente, não é a mesma de Bolsonaro", criticou Medeiros.

Ainda segundo o presidente do PSOL, os partidos avaliaram o tamanho da manifestação de domingo em apoio a Bolsonaro.

Concordaram que foi grande, mas menor do que o protesto do dia 15 contra bloqueio de verbas da educação e também insuficiente para legitimar uma ofensiva de Bolsonaro sobre o Congresso.