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Sete partidos de oposição

Oposição questiona Toffoli e Maia sobre pacto com Jair Bolsonaro

Os representantes de PT, PSOL, PSB, PDT, PC do B, Rede e PCB também vão divulgar uma nota em que contestam o que chamam de tibieza do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM)

Publicado em 

29 mai 2019 às 17:31

Publicado em 29 de Maio de 2019 às 17:31

Sete partidos de oposição questionam Toffoli e Maia sobre pacto com Bolsonaro Crédito: Marcos Corrêa/Presidência da República | Arquivo
Reunidos nesta quarta-feira (29), dirigentes de sete partidos de oposição decidiram questionar, publicamente, a participação do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, em reunião com o presidente Jair Bolsonaro (PSL) para a costura de um pacto em apoio às reformas encampadas pelo governo.
Os representantes de PT, PSOL, PSB, PDT, PC do B, Rede e PCB também vão divulgar uma nota em que contestam o que chamam de tibieza do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM).
A oposição critica a presença de Maia na reunião dois dias depois de ser pessoalmente criticado durante manifestação de entusiastas de Bolsonaro.
Presidente do PSOL, Juliano Medeiros afirma que os dois representam Poderes que foram duramente criticados nos atos de rua de domingo (26), realizados com apoio de aliados de Bolsonaro.
Os partidos solicitaram uma reunião com Toffoli para se manifestar contra sua presença na reunião, já que caberá ao STF deliberar sobre controvérsias legais acerca das reformas.
"Que pacto é esse? Sobre qual reforma? Nós também defendemos uma reforma tributária. Mas, certamente, não é a mesma de Bolsonaro", criticou Medeiros.
Ainda segundo o presidente do PSOL, os partidos avaliaram o tamanho da manifestação de domingo em apoio a Bolsonaro.
Concordaram que foi grande, mas menor do que o protesto do dia 15 contra bloqueio de verbas da educação e também insuficiente para legitimar uma ofensiva de Bolsonaro sobre o Congresso.
A expectativa da oposição é que o protesto previsto para quinta (30) seja maior do que o ato de apoio ao governo, ainda que menor do que a manifestação do dia 15.

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