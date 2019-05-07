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Reforma da Previdência

Oposição quer realização de audiências públicas sobre Previdência

Ainda segundo a líder, se não for possível realizar os encontros nos 27 Estados, serão escolhidos dos estados de algumas regiões.

Publicado em 

07 mai 2019 às 15:40

Publicado em 07 de Maio de 2019 às 15:40

Previdência Social Crédito: Divulgação
Os partidos de oposição na Câmara querem que a Comissão Especial que debate a reforma da Previdência realize audiências públicas pelos Estados, nas assembleias legislativas. A líder da minoria na Câmara, deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) disse que a proposta foi feita ao presidente do colegiado, Marcelo Ramos (PRB-AM), e que ele concordou. Segundo ela, Ramos estaria disposto a participar desses encontros regionais às segundas e sextas-feiras.
Ainda segundo a líder, se não for possível realizar os encontros nos 27 Estados, serão três no Nordeste, dois no Norte, um no Centro-Oeste, um em Minas Gerais, um em São Paulo e um no Rio Grande do Sul.
Sobre as audiências da comissão a serem realizadas em Brasília, na Câmara, a líder disse que foi proposto um número de 15 audiências públicas, ou seja, quatro a mais do que o presidente do colegiado previa inicialmente. Caso isso seja acatado, é possível que o prazo de Ramos, de que a fase de audiências públicas se encerraria em maio, se estenda.
"O que nos propusemos é que ele permita um debate largo e aprofundado sobre o tema", comentou ela.
A líder afirmou ainda que foi solicitado que o prazo de votação não seja definido agora. "Capitalização é um tema central para nós e queremos debater", disse.
O líder da oposição, Alessandro Molon (PSB-RJ), afirmou que os partidos queriam que o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, fosse ouvido primeiro na comissão e o ministro, Paulo Guedes, ao final. "Mas não faremos um cavalo de batalha disso", comentou.
Os partidos de oposição estiveram reunidos com Ramos no período da manhã. Estiveram presentes representantes do PT, PSB, PCdoB e PSOL.
Eles se reúnem agora com demais coordenadores de bancada da comissão especial, de todos os partidos.

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