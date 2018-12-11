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Polícia Federal

Operação Ross cumpre mandados de buscas em imóveis de Aécio Neves

A procura de documentos é baseada na delação premiada de Joesley Batista e Ricardo Saud

Publicado em 11 de Dezembro de 2018 às 11:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2018 às 11:02
Senador Aécio Neves Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
A Polícia Federal cumpre na manhã desta terça-feira (11) mandados de busca e apreensão em imóveis de Aécio Neves (PSDB-MG) e Andréa Neves, sua irmã, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Não há ordem de prisão. A ordem foi autorizada pelo Ministro Marco Aurelio Mello, do STF.
Também são alvos dos mandados de busca da PF os deputados federais Paulinho da Força (SD-SP), Cristiane Brasil (PTB-RJ) e Benito da Gama (PTB-BA) e os senadores Antonio Anastasia (PSDB-MG) e Agripino Maia (DEM-RN).
A procura de documentos é baseada na delação premiada de Joesley Batista e Ricardo Saud. Os executivos da JBS, do grupo J&F, afirmam que repassaram de cerca de R$ 100 milhões em propina a Aécio Neves, nos anos de 2014 e 2017.
A Operação Ross é um desdobramento da Operação Patmos.
 

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