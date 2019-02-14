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Reforma da Previdência

Onyx: Texto será apresentado quando Bolsonaro estiver seguro

Ministro da Casa Civil afirma que material vai mostrar 'conceito fraterno' do governo

Publicado em 

13 fev 2019 às 21:43

Publicado em 13 de Fevereiro de 2019 às 21:43

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que o governo Jair Bolsonaro é formado por um "conceito fraterno" que será conhecido pela população na apresentação da reforma da Previdência. Ele destacou que Bolsonaro "tem uma preocupação muito grande em fazer uma nova Previdência que respeite as pessoas".
"Esse lado fraterno vai estar demonstrado claramente na forma como vai ser feita a transição, na separação da Previdência da assistência. Quando conhecerem os detalhes, que não posso revelar ainda, todos vão entender", disse Onyx durante seminário promovido pela Revista Voto.
Questionado se um dos pontos de demonstração do chamado conceito fraterno seria assegurar renda mínima de R$ 500 para pessoas em condição de 'miserabilidade' com 55 anos ou mais, Onyx disse que acha que "não vai mais ser isso", mas que o presidente possui "várias alternativas" nesse sentido.
Onyx afirmou que Bolsonaro já recebeu a proposta preliminar da reforma e já revisou mais de uma vez o conteúdo, mas não garantiu que uma posição final seja dada até a próxima semana, como era esperado. "Não é obrigatório que será (apresentado) na semana que vem. Se ele (presidente Jair Bolsonaro) estiver seguro, a gente faz."
"Ele (Bolsonaro) vem de São Paulo, já seguramente reviu mais de uma vez o que deixamos com ele, vamos conversar ao longo do final de semana, início da semana que vem. Acho que antes do Carnaval deve estar lá (no Congresso)", disse Onyx.

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