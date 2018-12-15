Onyx sai em defesa de Joice e diz que disputa por espaço é natural

Onyx Lorenzoni defende Joice Hasselmann Crédito: Reprodução Instagram

Em meio ao fogo amigo na bancada do PSL na Câmara, o futuro ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), saiu em defesa da deputada eleita Joice Hasselmann (PSL-SP), acusada por colegas de tentar atropelar as lideranças dos partidos para se projetar.

"Claro que, em qualquer bancada grande, é natural que haja disputa por espaço. Isso a que estamos assistindo é normal", minimizou Lorenzoni.





"Estou tentando fazer justiça à Joice. Ela tem feito esforço grande de conciliação. Ela, (e os deputados reeleitos do PSL) Eduardo (Bolsonaro) , (Delegado) Waldir", afirmou o futuro ministro.

"Como ela tem muitas relações, até de antes da política, pela atividade dela como jornalista, a Joice tem protagonismo. Ela é uma facilitadora do diálogo. Vai crescer muito."





Em informação divulgada na coluna "O Painel", na Folha de S. Paulo, neste sábado (15), Lorenzoni disse a parlamentares que a movimentação de Hasselmann como articuladora do governo eleito incomoda a equipe de Bolsonaro , mas que não sabe como impedi-la.

O futuro ministro disse que o governo não interferirá na disputa pela liderança da bancada do PSL da Câmara, posto para o qual Hasselmann tenta se viabilizar. Seu estilo de se colocar, porém, é criticado por colegas que veem pouca disposição para o diálogo.



"Uma legislatura, um governo é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros - sou corredor. Tem que ter tempo para entender que tem de respirar, acertar o passo. Sempre digo, especialmente aos novatos: tem que estar forte na chegada".



Hasselmann afirmou que as críticas decorrem de sua atuação. "Essa coisa de eu ajudar a fazer a articulação política do governo não vem de hoje, iniciou-se logo depois do resultado da eleição", disse.

