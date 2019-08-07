Câmara

Onyx: Queremos evitar que Previdência seja desidratada

O ministro falou que o País vive um momento de transformação muito importante

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 12:40 - Atualizado há 6 anos

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Em entrevista concedida nesta quarta-feira, (7), à rádio CBN, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que se licenciou para votar a reforma da Previdência no plenário da Câmara - aprovada nesta madrugada também em segundo turno por um placar de 370 a 124 -, elogiou a articulação realizada pelo governo e o parlamento a fim que de que a matéria promova o equilíbrio fiscal necessário à volta dos investimentos no País.

Na entrevista, Onyx falou que o País vive um momento de transformação muito importante, com a melhoria das relações entre o governo Bolsonaro e o Congresso Nacional. "Melhorou muito (a relação)." E destacou: "Temos de ver os resultados porque estamos ganhando o jogo, vai ter equilíbrio fiscal pro presidente Bolsonaro mostrar isso em suas viagens, Brasil vai ter os investimentos que precisa porque vai encontrar o equilíbrio fiscal com a Previdência."

Com relação aos destaques que serão apresentados hoje pela oposição - são oito destaques supressivos -, Onyx disse que o governo continua conversando com os partidos, como ocorreu no primeiro turno. "Queremos evitar que a proposta seja desidratada e perca força fiscal, pois se isso ocorrer, quem vai perder não é o governo Bolsonaro, é o Brasil". E apesar do risco da proposta ser alterada em plenário, o ministro destacou: "Vamos tentar segurar pra que não haja descaracterização."

Ainda na entrevista, Onyx reiterou que o País precisa ter crescimento sustentável e atrair investimentos. "Hoje o Brasil é olhado no mundo todo com entusiasmo. Temos o maior programa de concessões do mundo - aeroportos, rodovias e ferrovias - e estamos conversando com muitos investidores interessados." Ele também defendeu que Estados e municípios sejam reintroduzidos na reforma previdenciária, provavelmente no Senado Federal. "Vamos reformular pacto federativo e depois fazer a reforma tributária."

