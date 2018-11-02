Onyx Lorenzoni negou-se a dar nomes para a transição do governo

Onyx Lorenzoni é o futuro chefe da Casa Civil no governo do presidente eleito Jair Bolsonaro Crédito: Luís Macedo/Ag. Câmara

O deputado federal Onyx Lorenzoni, futuro chefe da Casa Civil, disse hoje que passará o feriado trabalhando. Segundo ele, o presidente eleito Jair Bolsonaro assinou nesta sexta-feira (1º) a nomeação de 24 pessoas que trabalharão na transição, que começa terça-feira. Pela lei, o eleito pode nomear até 50 pessoas, mas ele não quis antecipar os nomes dos já escolhidos.

"Na segunda-feira, vocês vão ver no diário oficial", disse, com uma pasta debaixo do braço onde, segundo ele, estava a lista com os primeiros indicados.

Até agora, Lorenzoni foi o único assessor próximo do futuro presidente a encontrar com representantes do atual governo. Ele esteve com o atual titular da Casa Civil, Eliseu Padilha, para combinar a transição.