Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mudança

Onyx Lorenzoni negou-se a dar nomes para a transição do governo

Até agora, Lorenzoni foi o único assessor próximo do futuro presidente a encontrar com representantes do atual governo

Publicado em 02 de Novembro de 2018 às 20:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2018 às 20:01
Onyx Lorenzoni é o futuro chefe da Casa Civil no governo do presidente eleito Jair Bolsonaro Crédito: Luís Macedo/Ag. Câmara
O deputado federal Onyx Lorenzoni, futuro chefe da Casa Civil, disse hoje que passará o feriado trabalhando. Segundo ele, o presidente eleito Jair Bolsonaro assinou nesta sexta-feira (1º) a nomeação de 24 pessoas que trabalharão na transição, que começa terça-feira. Pela lei, o eleito pode nomear até 50 pessoas, mas ele não quis antecipar os nomes dos já escolhidos.
"Na segunda-feira, vocês vão ver no diário oficial", disse, com uma pasta debaixo do braço onde, segundo ele, estava a lista com os primeiros indicados.
Até agora, Lorenzoni foi o único assessor próximo do futuro presidente a encontrar com representantes do atual governo. Ele esteve com o atual titular da Casa Civil, Eliseu Padilha, para combinar a transição.
A equipe de Bolsonaro ficará sediada no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). O local já funcionou inclusive como sede do governo, durante o mandato do ex-presidente Lula, quando o Palácio do Planalto estava em obras.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Alemão do Forró grava novo audiovisual em comemoração aos 15 anos de carreira.
Alemão do Forró grava novo projeto audiovisual em Goiânia: “Carrego o ES no DNA”
Ana Paula Renault na casa do BBB
BBB 26: Ana Paula relembra conversa com o pai antes de entrar no programa
Imagem de destaque
Homem ataca viatura da PM em Vila Velha e é preso 20 dias após sair da cadeia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados