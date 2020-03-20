OAB-ES suspende por 3 meses pagamento de anuidade de advogados

Diante da pandemia do coronavírus, a Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo (OAB-ES) adiou o vencimento das parcelas da anuidade de março, abril e maio para outubro, novembro e dezembro subsequentes, sem cobrança de juros ou correção monetária. A medida foi anunciada nesta sexta-feira (20).
A prorrogação vale para todos os advogados que estão fazendo o pagamento de forma parcelada, mediante solicitação à OAB.
O presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, declarou que a medida visa minimizar os problemas financeiros enfrentados pela advocacia por causa do Covid-19.
Entendemos a situação delicada dos advogados do Estado, impactados pela suspensão de prazos nos tribunais e pela queda geral na demanda de clientes. Estamos solidários com nossa classe e vamos fazer o que for possível para minimizar as dificuldades.
Além disso, por conta da crise do coronavírus a OAB-ES já suspendeu de reuniões e eventos da Ordem, como encontros organizados por comissões, palestras e cursos e adotou home office para os colaboradores no período de 17 a 27 de março.