'O único problema do senador Flávio é o sobrenome', diz Mourão

O presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Ao comentar o caso de Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) nesta terça-feira (22), o presidente em exercício, Hamilton Mourão , disse que o único problema de Flávio era o sobrenome.

"O único problema do senador Flávio é o sobrenome, se o sobrenome dele fosse Silva...", disse Mourão quando chegava no gabinete no Palácio do Planalto.

Mourão sugeriu que o caso envolvendo o filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro tivesse um tratamento diferenciado em função de Flávio ser filho do presidente.

"O problema é dele, mas há essa repercussão toda pelo sobrenome. Assim como ele tem mais outros 25 deputados lá na Assembleia Legislativa investigados por problemas similares", argumentou.