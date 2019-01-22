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Brasília

'O único problema do senador Flávio é o sobrenome', diz Mourão

O vice-presidente sugeriu que o caso envolvendo o filho mais velho de Jair Bolsonaro tivesse um tratamento diferenciado em função de Flávio ser filho do presidente

Publicado em 22 de Janeiro de 2019 às 18:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2019 às 18:17
O presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Ao comentar o caso de Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) nesta terça-feira (22), o presidente em exercício, Hamilton Mourão , disse que o único problema de Flávio era o sobrenome.
"O único problema do senador Flávio é o sobrenome, se o sobrenome dele fosse Silva...", disse Mourão quando chegava no gabinete no Palácio do Planalto.
Mourão sugeriu que o caso envolvendo o filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro tivesse um tratamento diferenciado em função de Flávio ser filho do presidente.
"O problema é dele, mas há essa repercussão toda pelo sobrenome. Assim como ele tem mais outros 25 deputados lá na Assembleia Legislativa investigados por problemas similares", argumentou.
Flavio Bolsonaro divulgou nota nesta terça-feira (22) em que diz que é alvo de campanha difamatória com objetivo de atingir o governo do pai dele, o presidente Jair Bolsonaro. Ele responsabilizou o ex-assessor Fabrício Queiroz pelas nomeações da mãe e da mulher do capitão Adriano Magalhães da Nóbrega, tido pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como o homem-forte do Escritório do Crime , organização suspeita do assassinato de Marielle Franco. O policial foi alvo de um mandado de prisão nesta terça e está foragido.

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