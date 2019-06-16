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Legislativo

O que pensa a bancada federal do ES sobre projetos polêmicos no Congresso

O Gazeta Online procurou os dez deputados federais e os três senadores que compõem a bancada capixaba no Congresso para saber como se manifestam sobre temas e reformas polêmicas

Publicado em 15 de Junho de 2019 às 23:01

Natalia Devens

Natalia Devens

Publicado em 

15 jun 2019 às 23:01
Bancada federal capixaba opinou sobre projetos em discussão no Congresso Crédito: Divulgação
Com o governo Jair Bolsonaro (PSL) e a nova composição da Câmara dos Deputados e do Senado atuando, o primeiro semestre deste ano ficou marcado por temas que são bandeiras tanto da Presidência quanto dos parlamentares.
Muitos assuntos foram defendidos durante a campanha eleitoral de 2018 e, por conta disso, já tiveram projetos de lei ou de emenda constitucional rapidamente encaminhados ao Congresso Nacional este ano, fazendo com que hoje, em Brasília, uma série de temas complexos estejam tramitando simultaneamente. Em meio a tantas discussões, o Gazeta Online solicitou que os três senadores e os 10 deputados federais do Espírito Santo se posicionassem sobre as principais pautas, para que o capixaba possa conhecer suas opiniões.
Eles foram questionados sobre o projeto de reforma da Previdência, o pacote anticrime, o projeto “Escola sem partido”,  as alterações no Código de Trânsito Brasileiro, a reforma tributária e o Marco Regulatório do Saneamento Básico. Da bancada capixaba, apenas a senadora Rose de Freitas (Podemos) não respondeu os questionamentos enviados pela reportagem.

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