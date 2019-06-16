O que pensa a bancada federal do ES sobre projetos polêmicos no Congresso

Muitos assuntos foram defendidos durante a campanha eleitoral de 2018 e, por conta disso, já tiveram projetos de lei ou de emenda constitucional rapidamente encaminhados ao Congresso Nacional este ano, fazendo com que hoje, em Brasília, uma série de temas complexos estejam tramitando simultaneamente. Em meio a tantas discussões, o Gazeta Online solicitou que os três senadores e os 10 deputados federais do Espírito Santo se posicionassem sobre as principais pautas, para que o capixaba possa conhecer suas opiniões.