Novo secretário defende penas mais duras para quem ostentar armas no ES

Não me parece razoável que a posse de um revólver, ilegalmente, tenha uma pena de 2 a 4 anos e a pena para o porte de um fuzil seja de 3 a 6 anos. A capacidade letal e o poder de destruição de um fuzil é muito maior. Isso sem falar no simbolismo para grupos criminosos organizados, que possibilita que se organizem em bandos, fazendo ações muito violentas e ousadas. No exterior essa pessoa é tratada como terrorista. Se pegarem um criminoso portando um fuzil lá na principal rua de Paris, ele vai receber uma sanção penal muito rigorosa