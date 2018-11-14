Novo secretário defende penas mais duras para quem ostentar armas no ES

Futuro secretário estadual de Segurança, o delegado federal Roberto Sá defende penas mais duras para quem porta armas de calibre restrito. De acordo com ele, armas de grosso calibre, na mão de bandidos, servem apenas para que grupos criminosos organizem ações mais ousadas e violentas.
O novo secretário, anunciado ontem pelo governador eleito Renato Casagrande, disse também que, durante a sua gestão, os criminosos não terão uma vida mansa.
Roberto Sá já foi secretário de segurança no Rio de Janeiro, sendo o homem de confiança de José Mariano Beltrame, ex-secretário que comandou a pasta por nove anos. Ele ainda participou da implantação das Unidades de Polícia Pacificadoras (UPPs) na capital fluminense.
Sá assumiu a secretaria quando Beltrame deixou o governo de Luiz Fernando Pezão, em 2016, e comandou até fevereiro de 2018, quando teve início a intervenção federal na segurança do Rio. Antes de ingressar na Polícia Federal, Roberto Sá foi policial militar, passando pela função de instrutor do Batalhão de Operações Especiais (Bope), e chegando ao posto de tenente-coronel na corporação.
No Espírito Santo, o novo secretário de segurança vai ter que lidar com a ousadia de bandidos, que ostentam armamento pesado pelas ruas de várias regiões da Grande Vitória. Há pouco mais de um mês, bandidos foram flagrados com fuzis em plena luz do dia no bairro São Benedito, no Complexo da Penha, em Vitória.
Não me parece razoável que a posse de um revólver, ilegalmente, tenha uma pena de 2 a 4 anos e a pena para o porte de um fuzil seja de 3 a 6 anos. A capacidade letal e o poder de destruição de um fuzil é muito maior. Isso sem falar no simbolismo para grupos criminosos organizados, que possibilita que se organizem em bandos, fazendo ações muito violentas e ousadas. No exterior essa pessoa é tratada como terrorista. Se pegarem um criminoso portando um fuzil lá na principal rua de Paris, ele vai receber uma sanção penal muito rigorosa
Roberto Sá disse que já propôs o Ministério da Justiça que haja um aumento nas penas para quem porta armas de uso restrito. Eu propus ao novo ministro da Justiça (Sérgio Moro) a majoração da pena para quem porta arma de calibre restrito. Para quem porta, quem comercializa e quem trafica. Arma de calibre restrito quem tem que usar é polícia e as forças armadas.
DESARMAMENTO
Sobre as atualizações no Estatuto do Desarmamento, o secretário de segurança anunciado para o governo Casagrande defende que armas de fogo devem estar nas mãos das pessoas que sabem usá-las. Para ele, armar o cidadão não vai resolver o problema da segurança pública.
Não podemos só aceitar que todo mundo precisa se armar para enfrentar o criminoso. A gente não pode aceitar essa derrota. Precisamos caminhar juntos
Ele ainda se manifestou contrário à ideia do governador eleito pelo Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), de abate de criminosos portando armas pesadas, como fuzis, ainda que não haja confronto com a polícia.
HISTÓRICO
Roberto Sá já havia sido convidado para assumir a pasta da segurança pública no Espírito Santo durante o governo Paulo Hartung. De acordo com ele, não foi possível aceitar o convite na época por motivos pessoais. Na Polícia Federal, Sá foi chefe de segurança móvel da escolta das 184 delegações estrangeiras presentes à Assembleia Geral da Interpol, realizada no Rio, em 2006.
CASAGRANDE DIZ QUE QUER AGREGAR EXPERIÊNCIA
O governador eleito Renato Casagrande (PSB) justificou o porquê de ter trazido um nome de fora do Estado para assumir o desafio de comandar a Secretaria de Segurança Pública em seu governo.
O objetivo é a gente agregar experiência nova, com a competência que já está instalada no Estado. É uma liderança a mais, que vai junto com nossos policiais civis, militares, bombeiros, explicou.
O socialista destacou ainda o currículo vasto de Roberto Sá na área.
Por sua experiência na gestão pública nessa área de segurança, por ser policial militar da reserva, delegado federal com competência, ter experimentado o trabalho da segurança no Rio de Janeiro, muito reconhecido pelo Fórum Brasileiro de Segurança, por vários profissionais, sério, determinado e conhecedor do assunto, frisou.