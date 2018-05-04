Novo secretário de Turismo do ES toma posse

Governador Paulo Hartung e o novo secretário de Turismo, Paulo Renato Fonseca Junior Crédito: Fred Loureiro/ Secom-ES

O empresário Paulo Renato Fonseca Junior foi empossado como secretário estadual de Turismo nesta quinta-feira (03). O secretário anterior da pasta, Nerleo Caus (PSDB), desincompatibilizou-se do cargo no último dia 7 para disputar as eleições. Até agora, o secretário de Estado de Desenvolvimento, José Eduardo de Azevedo, estava respondendo interinamente pela pasta.

Paulo Renato ocupa o cargo de presidente do Espírito Santo Convention & Visitors Bureau e afirmou que seu nome foi indicado pelo próprio setor de turismo ao governador. Ele não é filiado a partidos políticos.

"O setor indicou três nomes e acredito ter sido escolhido em função da experiência, pois estou na área desde 1989, e do relacionamento que temos dentro do setor", afirmou.

Segundo Paulo Renato, ele assume com a missão principal de aproximar o turismo dos projetos das outras secretarias e tendo como pautas prioritárias o incremento na infraestrutura, logística e dinâmica na gestão. "Um dos focos será o trabalho de negociação do imposto do combustível da aviação, pois aumentando a frequência de voos, certamente vamos ter um aumento não só para o turismo, mas para passageiros, cargas e desenvolver cada vez mais o Estado", afirmou.

EX-SECRETÁRIO EM VITÓRIA

Paulo Renato já atuou como secretário de Turismo do município de Vitória, na equipe do prefeito Luciano Rezende (PPS), em 2013, mas deixou o cargo após ser alvo de uma sindicância para apurar se houve ilegalidade no fornecimento de passagens aéreas à Prefeitura de Vitória pela agência da qual era sócio.

A empresa foi a escolhida para fornecer R$ 7,8 mil em passagens e serviços à prefeitura, sem licitação. Na época, no entanto, ele informou que não tinha mais poder decisório sobre a agência.

Poucos dias após deixar o cargo, em entrevista a A GAZETA, Paulo Renato afirmou que não teve má-fé no episódio e avisou: Nunca mais assumo cargo público. O desgaste é muito forte. A responsabilidade, toda a engenharia que gira em torno de uma função pública é um peso muito grande e esse arranhão me deu um sinal.