Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Governo

Novo secretário de Turismo do ES toma posse

Empresário do setor foi escolhido pelo governador Paulo Hartung e indicado por nomes do área. Ele já foi secretário da Prefeitura de Vitória na gestão de Luciano Rezende (PPS)

Publicado em 03 de Maio de 2018 às 23:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2018 às 23:44
Governador Paulo Hartung e o novo secretário de Turismo, Paulo Renato Fonseca Junior Crédito: Fred Loureiro/ Secom-ES
O empresário Paulo Renato Fonseca Junior foi empossado como secretário estadual de Turismo nesta quinta-feira (03). O secretário anterior da pasta, Nerleo Caus (PSDB), desincompatibilizou-se do cargo no último dia 7 para disputar as eleições. Até agora, o secretário de Estado de Desenvolvimento, José Eduardo de Azevedo, estava respondendo interinamente pela pasta.
Paulo Renato ocupa o cargo de presidente do Espírito Santo Convention & Visitors Bureau e afirmou que seu nome foi indicado pelo próprio setor de turismo ao governador. Ele não é filiado a partidos políticos. 
"O setor indicou três nomes e acredito ter sido escolhido em função da experiência, pois estou na área desde 1989, e do relacionamento que temos dentro do setor", afirmou.
Segundo Paulo Renato, ele assume com a missão principal de aproximar o turismo dos projetos das outras secretarias e tendo como pautas prioritárias o incremento na infraestrutura, logística e dinâmica na gestão. "Um dos focos será o trabalho de negociação do imposto do combustível da aviação, pois aumentando a frequência de voos, certamente vamos ter um aumento não só para o turismo, mas para passageiros, cargas e desenvolver cada vez mais o Estado", afirmou.
EX-SECRETÁRIO EM VITÓRIA
Paulo Renato já atuou como secretário de Turismo do município de Vitória, na equipe do prefeito Luciano Rezende (PPS), em 2013, mas deixou o cargo após ser alvo de uma sindicância para apurar se houve ilegalidade no fornecimento de passagens aéreas à Prefeitura de Vitória pela agência da qual era sócio.
A empresa foi a escolhida para fornecer R$ 7,8 mil em passagens e serviços à prefeitura, sem licitação. Na época, no entanto, ele informou que não tinha mais poder decisório sobre a agência.
Poucos dias após deixar o cargo, em entrevista a A GAZETA, Paulo Renato afirmou que não teve má-fé no episódio e avisou: Nunca mais assumo cargo público. O desgaste é muito forte. A responsabilidade, toda a engenharia que gira em torno de uma função pública é um peso muito grande e esse arranhão me deu um sinal.
Retornando ao setor público cinco anos depois, Paulo Renato afirmou que a sindicância da prefeitura foi encerrada e arquivada e que este é um novo momento. "Na época foi, pessoalmente, um desgaste. Eu continuei fazendo meu trabalho como sempre fiz, sem nenhuma intercorrência. Passados alguns anos você vê que tem a responsabilidade, como cidadão, de contribuir para que o todo se desenvolva, e por isso a gente entendeu que poderia dar essa contribuição novamente", disse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados