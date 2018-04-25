Nova reviravolta: suplente de Neidia terá que deixar Câmara da Serra

Neidia Pimentel é vereadora afastada da Câmara da Serra Crédito: Guilherme Ferrari - GZ

A substituição da vereadora afastada da Câmara da Serra Neidia Pimentel (PSD) pelo suplente de vereador Fábio de Souza Rosa, também do PSD, terá tempo curto. Por força de uma decisão judicial, Fabão, como é conhecido, terá que deixar o cargo, mas ainda não foi intimidado oficialmente, já que não estava na Câmara nesta terça-feira (24).

A liminar que suspende a posse Fabão do cargo foi obtida pela própria Neidia Pimentel no dia 20 de abril, na Vara da Fazenda Pública da Serra. Em sua defesa, Neidia argumentou que, como seu afastamento é cautelar e não se trata de perda de mandato, a convocação de um suplente de vereador é considerada ilegal, inclusive, pelo regimento interno da Casa.

Convocado pelo atual presidente da Câmara, Rodrigo Caldeira (Rede), no dia 11 deste mês, Fabão tomou posse do cargo no dia seguinte. Como ainda não foi notificado sobre a mais recente decisão, ele preferiu não comentar o assunto.