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Decisão judicial

Nova reviravolta: suplente de Neidia terá que deixar Câmara da Serra

A decisão foi deferida no dia 20 de abril

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 23:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 23:58
Neidia Pimentel é vereadora afastada da Câmara da Serra Crédito: Guilherme Ferrari - GZ
A substituição da vereadora afastada da Câmara da Serra Neidia Pimentel (PSD) pelo suplente de vereador Fábio de Souza Rosa, também do PSD, terá tempo curto. Por força de uma decisão judicial, Fabão, como é conhecido, terá que deixar o cargo, mas ainda não foi intimidado oficialmente, já que não estava na Câmara nesta terça-feira (24).
> Traição, brigas e reviravoltas: saiba o que acontece na Câmara da Serra
A liminar que suspende a posse Fabão do cargo foi obtida pela própria Neidia Pimentel no dia 20 de abril, na Vara da Fazenda Pública da Serra. Em sua defesa, Neidia argumentou que, como seu afastamento é cautelar e não se trata de perda de mandato, a convocação de um suplente de vereador é considerada ilegal, inclusive, pelo regimento interno da Casa.
Convocado pelo atual presidente da Câmara, Rodrigo Caldeira (Rede), no dia 11 deste mês, Fabão tomou posse do cargo no dia seguinte. Como ainda não foi notificado sobre a mais recente decisão, ele preferiu não comentar o assunto.
Neidia está afastada do mandato desde meados de março por decisão da 2ª Vara Criminal da Serra. Sua participação em um esquema de rachid, envolvendo a contratação de funcionários fantasmas para a Câmara, está sendo investigada.

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