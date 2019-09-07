Home
No Rio, cerca de 400 pessoas participam do Grito dos Excluídos

Neste ano, o tema do protesto é 'Este sistema não Vale', um manifesto contra as reformas promovidas pelo governo

Agência Estado

Publicado em 7 de setembro de 2019 às 18:57

 - Atualizado há 6 anos

Manifestantes participam do Grito dos Excluídos, neste feriado do dia 7 de Setembro, no centro do Rio de Janeiro. Vestidos de preto, o grupo denuncia agravamento da desigualdade social, destruição do meio ambiente, cortes de recursos na educação e áreas sociais Crédito: Érica Martin/Am Press ENTITY_amp_ENTITYImages/Estadão Conteúdo

No Centro do Rio de Janeiro, desde as 9 horas, cerca de 400 pessoas estão reunidas numa manifestação que acontece todo ano nesta data, o Grito dos Excluídos.

Neste ano, o tema do protesto é 'Este sistema não Vale', um manifesto contra as reformas promovidas pelo governo, como a da Previdência. O tema faz referência também à mineradora Vale, responsável pelo desastre ambiental e morte de centenas de pessoas em Brumadinho (MG).

> Padre Gabriel é homenageado no Grito dos Excluídos no ES

"A principal bandeira da manifestação é que nada nesse sistema tem solução: a saúde, educação, o uso da terra. Nenhuma reforma vai salvar o País", disse Marcelo Edmundo, diretor da Central de Movimentos Populares.

O protesto acontece com tranquilidade, e no entorno circularem pessoas favoráveis ao governo de Jair Bolsonaro, que estão no centro da cidade para assistir ao desfile militar de 7 de setembro. Desde o início do protesto, apenas um homem vestindo camisa do PSL, partido do presidente, provocou os manifestantes gritando 'mito'. Em resposta, foi vaiado e logo se retirou do local.

> Fotojornalismo: Grito dos Excluídos acontece pela primeira vez em Cariacica

A Polícia Militar formou um cordão de isolamento na frente do protesto. Assim que acabar o desfile militar eles irão abrir espaço para que os manifestantes percorram ruas do centro até a Praça Mauá.

"Estou aqui pelo Brasil da Amazônia e da Embraer. Não é pelo Brasil de Bolsonaro", afirmou a aposentada Maria das Graças Gama.

