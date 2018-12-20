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novas regras, mais rígidas e tardias, impostas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) em relação ao auxílio-moradia vão fazer com que ninguém mais receba o benefício no Tribunal de Contas do Estado (TCES) a partir de janeiro de 2019. As, mais rígidas e tardias, impostas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) em relação ao auxílio-moradia vão fazer com que ninguém mais receba o benefício no Tribunal de Contas do Estado (TCES) a partir de janeiro de 2019.

repercussão na magistratura, no MP e inclusive no Tribunal de Contas. Atualmente, todos os seis conselheiros do Tribunal e dois dos três conselheiros substitutos contam com os R$ 4,3 mil mensais. Todos os três procuradores do Ministério Público de Contas, também. No TCES, os procuradores têm simetria com os membros do Ministério Público e os conselheiros, com os desembargadores do Tribunal de Justiça. O benefício já estava com os dias contados, após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux, que suspendeu a verba extra em troca da concessão de um reajuste de 16,38% para os ministros do STF, que temna magistratura, no MP e inclusive no Tribunal de Contas.

Your browser does not support the audio element. Ninguém mais vai receber auxílio-moradia no Tribunal de contas do ES

Fux, no entanto, autorizou a regulamentação para casos específicos e foi isso que o CNJ fez, paralelamente ao CNMP. A partir do ano que vem somente terá direito ao auxílio-moradia quem for deslocado da comarca original para um local em que não possuir imóvel próprio e ainda será preciso comprovar despesas com aluguel. Isso além da manutenção das vedações anteriores.

Como o TCES tem sede apenas em Vitória, onde trabalham todos os membros do Tribunal e do Ministério Público de Contas, não haverá cenário para o pagamento.

"O Tribunal de Contas aplica para os procuradores exatamente o que é definido pelo MP estadual, em face de Lei. E para os conselheiros o definido para os desembargadores em face da Constituição Federal. Com a aplicação das novas regras sobre o pagamento do auxílio-moradia, nenhum membro do Tribunal de Contas do Estado receberá o benefício", asseverou, nesta quarta-feira (19), o próprio TCES, por meio da assessoria de imprensa.

TJES

O TJES não informou quantos magistrados devem passar a contar com o auxílio no ano que vem, com as novas regras em vigor. "O Tribunal de Justiça ainda não possui esse levantamento". Hoje, dos 339 juízes e desembargadores ativos da Justiça Estadual, 314 recebem o benefício. O CNJ estimou que apenas 1% dos 18 mil magistrados do país devem fazer jus à verba devido à nova resolução. Isso não quer dizer, no entanto, que esse mesmo percentual vai se repetir em cada Estado.

mais de 11 mil juízes e desembargadores recebiam o auxílio-moradia. Levantamento de A GAZETA de fevereiro mostrou que, somente na Justiça Estadual, considerando as 27 unidades da federação,

MPES