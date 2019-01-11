'Não vamos brigar por causa de cargo', diz Vidigal sobre secretaria

Deputado federal Sérgio Vidigal (PDT) Crédito: Michel Jesus/ Câmara dos deputados

Marcelo Santos (PDT) decidiu permanecer na Assembleia. Presidente estadual do PDT, o deputado federal Sérgio Vidigal diz que o partido não vai "impor" um novo nome ao governador Renato Casagrande (PSB) para a Secretaria de Esportes depois que o deputado estadual reeleito

"Ele (Casagrande) que tem que analisar o perfil, para ver se o PDT tem quadros adequados. Não vamos impor nada. Jamais iríamos impor", afirmou à reportagem do Gazeta Online, nesta quinta-feira (10). "O PDT é parceiro do governo. Não vamos brigar por causa de cargo", complementou.

lista de opções para Casagrande. Nela, estava Marcelo, mas também outros, como o atual subsecretário e que responde interinamente pela pasta de Esportes, Alessandro Comper. "Mas não estava definida uma secretaria específica naquela ocasião", lembrou Vidigal. Agora, o partido vai conversar novamente com o governador. O secretário da Casa Civil, Davi Diniz, já disse que a sigla poderá indicar o novo titular da Sesport. No início de dezembro, o PDT chegou a elaborar uma. Nela, estava Marcelo, mas também outros, como o atual subsecretário e que responde interinamente pela pasta de Esportes, Alessandro Comper. "Mas não estava definida uma secretaria específica naquela ocasião", lembrou Vidigal. Agora, o partido vai conversar novamente com o governador. O secretário da Casa Civil, Davi Diniz, já disse que a sigla poderá indicar o novo titular da Sesport.

O presidente estadual não entrega qual seria o nome mais provável a integrar o secretariado. Para quem lembra da ex-deputada federal Sueli Vidigal (PDT), ressalte-se que ela nem estava na lista aprovada pela Executiva do partido.

Sobre Marcelo Santos, Vidigal diz que soube pela imprensa da nota em que o deputado divulgou que não assumiria a pasta. O presidente estadual do PDT está em São Paulo, onde faz uma pós-graduação.

REACOMODAÇÃO?

exonerar os comissionados remanescentes da sigla da Setades. Nos bastidores, um pedetista traça um hipotético rearranjo. "E se alguém que está convidado para outra secretaria migrasse para a de Esportes? Nós poderíamos indicar um nome para essa outra secretaria". Esse "alguém" a quem o pedetista se refere seria Bruno Lamas (PSB), hoje nome certo para a Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades). Se o socialista topasse ir para Esportes, o PDT poderia indicar, por exemplo, Comper para a Setades. Mas aí é outra história. Bruno Lamas tem reduto eleitoral na mesma Serra de Vidigal e não teria motivos, até então, para facilitar a vida do PDT. Aliás, já afirmou que vai

Questionado sobre tal hipótese, Vidigal diz que não vai fazer nenhuma proposta para Casagrande, pois entende que o governo é do socialista e o PDT, apenas parceiro.

CASO LUIZ DURÃO

Vidigal falou, pela primeira vez, sobre a situação do deputado estadual Luiz Durão, preso por estupro. Esse, aliás, é o motivo de Marcelo Santos não assumir a Secretaria de Esportes. Caso ele se deslocasse para o Executivo, Durão, que está no final do mandato e não foi reeleito, assumiria a vaga na Assembleia como suplente da coligação. Ser corresponsável por tal movimentação seria um peso tanto para Marcelo Santos quanto para o governo, que já demonstrava isso ao PDT.

"É uma situação sui generis para nós. O problema que ele (Durão) está atravessando não tem a ver com a atividade parlamentar dele. Esse assunto não pode ser discutido dentro da esfera partidária", afirmou Vidigal.

"Está na fase de inquérito ainda e a gente está aguardando o encaminhamento judicial. Não sou eu que resolvo isso, mas depois a gente discute na Comissão de Ética. A princípio não nos debruçamos sobre isso ainda porque está na fase de inquérito e não tem relação com o exercício do mandato", disse, ainda, o presidente estadual da legenda.

Questionado sobre como o partido se comportaria caso, hipoteticamente, Marcelo Santos decidisse assumir a secretaria e houvesse algum impedimento legal para Durão assumir a vaga na Assembleia, Vidigal ressaltou que a segunda suplente da coligação, Sueli Vidigal, não ficaria com a cadeira.