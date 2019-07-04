Lava Jato

Não menti nem fui coagido a incriminar Lula, diz empreiteiro da OAS

Em carta enviada ao jornal "Folha de S.Paulo", Léo Pinheiro, empreiteiro da OAS, reafirma acusações que resultaram na condenação do ex-presidente Lula

Publicado em 4 de julho de 2019 às 13:14 - Atualizado há 6 anos

Ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro presta depoimento ao juiz Sergio Moro Crédito: Reprodução

O empreiteiro Léo Pinheiro, ex-executivo da construtora OAS, decidiu quebrar o silêncio à imprensa pela primeira vez desde que foi preso.

Em carta enviada com exclusividade ao jornal "Folha de S.Paulo", a testemunha-chave para a condenação do ex-presidente Lula no caso do tríplex de Guarujá (SP) reafirma as acusações que fez contra o petista, diz que todas foram endossadas por provas e rechaça a possibilidade de ter adaptado suas declarações para que seu acordo de delação premiada fosse aceito pela Lava Jato.

"Afirmo categoricamente que nunca mudei ou criei versão, e nunca fui ameaçado ou pressionado pela Polícia Federal ou Ministério Público Federal", diz.

"A minha opção pela colaboração premiada se deu em meados de 2016, quando estava em liberdade e não preso pela Operação Lava Jato. Assim, não optei pela delação por pressão das autoridades, mas sim como uma forma de passar a limpo erros", completa o ex-executivo da OAS.

Tríplex do Guarujá: motivo da condenação do ex-presidente Crédito: Reprodução/TV Globo

Léo Pinheiro diz ainda que seu "compromisso com a verdade é irrestrito e total". Por isso, a elucidação de "fatos ilícitos que eu pratiquei ou que tenha tomado conhecimento é sempre respaldada com provas suficientes e firmes dos acontecimentos. Trata-se de um caminho sem volta".

"Não sou mentiroso nem vítima de coação alguma", afirma. "A credibilidade do meu relato deve ser avaliada no contexto de testemunhos e documentos."

O ex-presidente da OAS decidiu enviar a carta depois de reportagem do jornal "Folha de S.Paulo", no último domingo (30), produzida a partir de análise de mensagens obtidas pelo site The Intercept Brasil, ter mostrado que o empreiteiro foi tratado com desconfiança pelos procuradores da Lava Jato durante quase todo o tempo em que se dispôs a colaborar com as investigações.

MENSAGENS

As mensagens indicam que Léo Pinheiro, ex-presidente da construtora OAS, só passou a ser considerado merecedor de crédito após mudar diversas vezes sua versão sobre o apartamento de Guarujá que a empresa afirmou ter reformado para o líder petista.

As negociações entre os advogados dele e o Ministério Público Federal foram abertas em fevereiro de 2016.

Lula durante depoimento à juíza Gabriela Hardt, que substitui o juiz Sergio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba Crédito: Reprodução

As investigações sobre as relações de Lula com empreiteiras já tinham avançado, e os procuradores dispunham de muitas informações sobre as reformas no apartamento e as obras que a OAS e a Odebrecht tinham executado no sítio que ele frequentava em Atibaia (SP).

Léo Pinheiro já tinha sido condenado por Moro por pagamento de propina a dirigentes da Petrobras. Ele recorria em liberdade, mas temia ser preso se a apelação fosse rejeitada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), onde os processos de Curitiba são revistos.

IRRITAÇÃO

As mensagens enviadas por uma fonte anônima ao "Intercept" e analisadas pela "Folha" e pelo site mostram a irritação dos procuradores na primeira fase da negociação da delação, que até hoje não foi homologada pela Justiça.

Em abril de 2016, por exemplo, um deles, Januário Paludo, chegou a dizer: "Tem que prender Leo Pinheiro. Eles (OAS) falam pouco".

Em junho de 2016, dois meses depois desse diálogo, a "Folha" publicou que as tratativas do empreiteiro com o Ministério Público Federal tinham travado.

Léo Pinheiro descreveria as reformas do tríplex e do sítio de Atibaia apenas como uma forma de agradar Lula, sem contrapartidas. Os procuradores considerariam a narrativa pouco crível.

OUTRAS VERSÕES

Léo Pinheiro, então, teria mudado duas vezes a sua versão. Até que, em 2017, em depoimento ao juiz Sergio Moro, ele disse que o apartamento de Guarujá era de Lula. E afirmou que os custos das reformas feitas nele pela OAS, e também no sítio de Atibaia, eram descontados da propina devida ao PT por contratos da OAS fechados com a Petrobras.

A defesa de Lula, presente na audiência, reagiu questionando se o ex-executivo estava negociando acordo de delação premiada e se poderia receber algum benefício pelo fato de incriminar o ex-presidente.

Foto do ex-presidente Lula no sítio em Atibaia que foi anexada ao processo sobre o tríplex Crédito: Reprodução

Os advogados sustentam, desde então, que Léo Pinheiro "nunca havia incriminado Lula, foi pressionado e repentinamente alterou sua posição anterior em troca de benefícios negociados com procuradores de Curitiba, obtendo a redução substancial de sua pena".

No caso do tríplex, Léo Pinheiro obteve progressão para o regime semiaberto após o cumprimento de 2 anos e 6 meses no regime fechado.

O QUE DIZ NA CARTA

Na carta enviada ao jornal "Folha de S.Paulo", o empreiteiro diz que nunca contou versão diferente sobre o apartamento. Acrescenta: "A primeira vez que fui ouvido por uma autoridade sobre o caso denominado como tríplex foi no dia 20 de abril de 2017, perante o juiz federal Sergio Moro". Antes disso, havia permanecido em silêncio sobre o tema.

O material que comprova a sua fala, escreve Léo Pinheiro, "foi todo apreendido pela Operação Lava Jato na minha residência, na sede da empresa OAS, na residência do ex-presidente Lula, na sede do Instituto Lula".

"Não há como eu, Léo Pinheiro, ter apresentado versões distintas já que o material probatório é bem anterior à decretação da minha prisão", completa.

Lula e o ex-diretor da OAS Paulo Gordilho aparecem em foto no sítio de Atibaia Crédito: Divulgação

"O apartamento nunca tinha sido colocado à venda porque o ex-presidente Lula era seu real proprietário", diz, relembrando o que afirmou a Moro no depoimento.

"NÃO FORAM PRESENTE"

Já as modificações no imóvel teriam sido executadas seguindo as orientações do petista e de seus familiares. "Preciso dizer que as reformas não foram um presente", reafirma.

Da prisão, Léo Pinheiro repete as acusações que fez a Lula nos processos judiciais, detalha as visitas ao tríplex e ao sítio feitas em companhia do ex-presidente e reafirma, no final, que os relatos ao Poder Judiciário foram feitos "de maneira espontânea e voluntária, sem qualquer benefício prévio pactuado, onde, inclusive, abri mão de meu direito constitucional ao silêncio".

"As provas que estão presentes no processo são bem claras e contundentes", afirma.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta