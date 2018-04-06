Namorado de Fátima Bernardes visita Lula no Sindicato dos Metalúrgicos

O advogado pernambucano Túlio Gadêlha, namorado da apresentadora Fátima Bernardes, está nesta sexta-feira (06) no Sindicato dos Metalúrgicos, na região do ABC paulista, em apoio a Lula.
O ex-presidente teve prisão decretada pelo juiz Sergio Moro nesta quinta (05). Segundo o magistrado, Lula tem até as 17h desta sexta para se entregar na Polícia Federal.
"Estamos no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC paulista ao lado do ex-presidente Lula para defender a ordem constitucional e a democracia. Não sou petista, sou jurista", disse Túlio em post feito em sua conta no Instagram.