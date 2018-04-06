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"Defesa da democracia"

Namorado de Fátima Bernardes visita Lula no Sindicato dos Metalúrgicos

Túlio Gadêlha diz não ser petista: 'Sou jurista'

Publicado em 06 de Abril de 2018 às 15:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2018 às 15:56
O advogado pernambucano Túlio Gadêlha, namorado da apresentadora Fátima Bernardes, está nesta sexta-feira (06) no Sindicato dos Metalúrgicos, na região do ABC paulista, em apoio a Lula.
Túlio Gadêlha e Fátima Bernardes Crédito: Reprodução/Instagram
O ex-presidente teve prisão decretada pelo juiz Sergio Moro nesta quinta (05). Segundo o magistrado, Lula tem até as 17h desta sexta para se entregar na Polícia Federal.
"Estamos no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC paulista ao lado do ex-presidente Lula para defender a ordem constitucional e a democracia. Não sou petista, sou jurista", disse Túlio em post feito em sua conta no Instagram.

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