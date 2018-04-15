Na Grande Vitória, Hartung e Casagrande estão empatados

a primeira pesquisa do Instituto Futura de 2018, encomendada pela Rede Gazeta, sobre a disputa pelo governo do Estado. Os dois principais possíveis candidatos na disputa ao governo do Estado, Paulo Hartung (PMDB) e Renato Casagrande (PSB), empatam em intenções de voto na Grande Vitória. É o que mostra

Renato Casagrande e Paulo Hartung Crédito: Fernando Madeira/Carlos Alberto Silva

O levantamento mostra Hartung, nessa região, com 35,5% da preferência. Casagrande aparece com 33,4%. A margem de erro da pesquisa é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

O empate é ainda mais visível no Sul do Estado. Na pesquisa do Instituto Futura ambos aparecem com 38,8% da preferência do eleitorado da região.

Na Central, Hartung tem 35,6%. Casagrande tem 34,5%.

A maior vantagem surge na região Noroeste. Lá, Casagrande é preferido por 42,9% dos eleitores. Hartung por 30,6%.

No Litoral Norte do Estado a vantagem se inverte, com maior preferência por Hartung. Ele tem 44,1% contra 36,2% de Casagrande.

O principal cenário estimulado pelo Instituto Futura tem, ainda, a senadora Rose de Freitas (Pode) e o advogado André Moreira (PSOL).

O melhor desempenho da senadora, entre as regiões do Estado, é na Central, onde ela aparece com 14,9% das intenções de voto. Na Grande Vitória ela tem 6,5%.

O melhor resultado de André Moreira é na Grande Vitória, onde ele tem 2,6% das intenções.

Com 8,8%, a maior quantidade de indecisos sobre a eleição ao governo estadual está na Grande Vitória. Em seguida, o maior percentual de indecisos é o do Litoral Norte, 6,3%.

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