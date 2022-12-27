MPES notifica Câmara de Santa Leopoldina por reeleição de Mesa Diretora

O presidente da Câmara de Santa Leopoldina, Sérgio Lago (PDT), afirmou que os vereadores vão se reunir nesta quarta-feira (27) pela manhã para "bater o martelo", mas adiantou que a tendência é de que a recomendação do Ministério Público Estadual seja acatada. Se consolidada essa decisão, uma nova eleição da Mesa Diretora da Câmara deve ser agendada para quinta-feira (28), em sessão extraordinária, já que o regimento exige agendamento da eleição com ao menos 24 horas de antecedência. A sessão de posse será mantida no domingo (1º), às 9 horas, pois os mandatos dos atuais membros do corpo diretivo se encerram no sábado (31).

"O caminho mais provável é acatarmos a recomendação. O município já teve problemas entre a Câmara, prefeitura e Judiciário em momentos anteriores e a gente sabe das responsabilidades. O salário do vereador e do presidente é o mesmo (R$ 5,2 mil), só aumenta a responsabilidade. Tudo indica que vai mudar apenas a posição, mas a composição deve ser a mesma", antecipou o pedetista.

