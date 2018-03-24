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Eleição MPES

MPES elege lista tríplice que disputará a chefia do órgão

O resultado foi um empate técnico entre dois dos três eleitos: o subprocurador-geral de Justiça, Eder Pontes e o 13º promotor de Justiça Criminal de Vila Velha, Marcello Souza Queiroz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2018 às 21:32

Publicado em 23 de Março de 2018 às 21:32

Procurador Eder Pontes e promotor Marcello Queiroz após votação para a lista tríplice por meio da qual será escolhido o novo procurador-geral de Justiça. Crédito: MPES | Divulgação
Encerrada às 17 horas desta sexta-feira (23), a eleição para a composição da lista tríplice - a partir da qual será eleito o novo procurador-geral do Ministério Público Estadual (MPES) - resultou em uma disputa acirrada entre dois candidatos de oposição: de um lado, o subprocurador-geral de Justiça, Eder Pontes, que foi eleito em primeiro lugar com 167 votos, e do outro, o 13º promotor de Justiça Criminal de Vila Velha, Marcello Souza Queiroz, que obteve 166 votos. A terceira posição é ocupada pela 14ª promotora de Justiça Cível de Vila Velha, Nicia Regina Sampaio, com 104 votos.
A lista tríplice será encaminhada pela atual procuradora-geral de Justiça, Elda Márcia Moraes Spedo, ao governador Paulo Hartung em até 72 horas. A partir da data do recebimento, o chefe do poder Executivo estadual terá 15 dias para escolher qual dos três nomes ocupará o posto no biênio 2018/2020.
Também participaram da eleição a promotora de Justiça da Mulher, Sueli Lima e Silva (68 votos), o chefe da Procuradoria de Justiça Recursal e ouvidor do MPES, Alexandre José Guimarães (45 votos) e a 2ª promotora de Justiça da Infância e Juventude de Vitória Márgia Chianca Mauro (21 votos).
ADVERSÁRIOS
Velho conhecido dos membros do MPES, Eder Pontes já chefiou a instituição de 2012 à 2016. Na última eleição, sem poder concorrer a um
terceiro mandato sucessivo (hipótese vedada pela Lei Orgânica do MP), ele lançou e foi o principal apoiador da candidatura de sua aliada, Elda Spedo. Sua sucessora venceu a disputa com 175 do total de 299 votos que foram dados.
Enquanto isso, o segundo colocado, Marcello Queiroz, angariou, na época, 103 votos. Mas, agora, ele conseguiu reduzir significativamente a distância em relação a seu opositor, sustentando um discurso de renovação para o MPES. Queiroz presidiu a Associação Espírito-Santense do Ministério Público por dois mandatos, de 2011 a 2015. Ele e Eder Pontes já foram aliados, mas romperam a ligação e se distanciaram, sobretudo a partir de 2016.

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